Benoeming directeur-generaal Migratie bij het ministerie van Justitie en Veiligheid

Anneke van Dijk is sinds oktober 2013 directeur Wetgeving en Juridische Zaken bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Daarvoor was ze hoofd en raadadviseur sector Staats- en Bestuursrecht bij hetzelfde ministerie. Eerder vervulde ze diverse functies bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Anneke is zeer enthousiast over de nieuwe uitdaging die zij binnen JenV aangaat:

“Ik kijk ernaar uit me als dg Migratie samen met de medewerkers van het directoraat-generaal en van onze uitvoeringsdiensten in te zetten voor de boeiende en maatschappelijk zeer relevante migratieportefeuille. Voor mij is het een bijzondere kans om op een andere manier, in een andere rol en positie, een bijdrage te blijven leveren aan de wereld van justitie en veiligheid.”