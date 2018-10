Minister-president Rutte neemt deel aan ASEM-Top

Minister-president Rutte heeft deelgenomen aan de Asia-Europe Meeting (ASEM) in Brussel. Na afloop gaf hij onderstaande verklaring:

'Gisteren en vandaag kwam een groot aantal landen uit Europa en Azië samen in Brussel voor de Asia-Europe Meeting (ASEM). Samen vertegenwoordigen we 60 procent van de wereldbevolking en 55 procent van de wereldhandel. En de samenwerking tussen Azië en Europa wordt alleen maar belangrijker. We zijn sterk met elkaar verbonden en dat maakt dat we de grote uitdagingen in de wereld met elkaar delen. En dat betekent dus ook dat we daar gezamenlijk oplossingen voor moeten vinden.

Deze top komt op een belangrijk moment, want de wereld staat voor een aantal grote uitdagingen. Bijvoorbeeld op het gebied van klimaatverandering en klimaatadaptatie, maar ook vraagstukken als terrorisme, non-proliferatie, digitale veiligheid en migratie.

Een thema waar ik extra aandacht voor heb gevraagd is economische verbondenheid. De multilaterale handelsorde staat onder druk en daar moeten we als Europa en Azië een antwoord op formuleren. Door ons gezamenlijk sterk te maken voor open, eerlijke en vrije handel, en - heel praktisch - door het sluiten van handelsverdragen tussen Europa en Azië. Ik ben dan ook heel blij dat de EU deze vrijdag met Singapore handels- en investeringsovereenkomsten ondertekent, en dat de EC eerder deze week dergelijke akkoorden met Vietnam heeft goedgekeurd.

Nederland hecht als handelsland, en als 'gateway to Europe', in het bijzonder veel waarde aan de verbondenheid met Azië. Het is dus mooi dat deze bijeenkomst ook de gelegenheid biedt om in korte tijd veel van mijn Aziatische collega's bilateraal te ontmoeten. Zo heb ik onder meer gesproken met mijn Japanse, Australische, Indonesische, Thaise en Vietnamese collega's. Kortom, deze dagen bieden volop kansen om die verbondenheid tussen zowel de EU en Azië, als die tussen Nederland en Azië, verder uit te bouwen.'