7,8 miljoen voor samenwerking bedrijfsleven en mbo-scholen

Acht samenwerkingsverbanden van mbo-scholen en bedrijven gericht op informatietechnologie, groen, zorg, bouw en infra, logistiek en horeca krijgen in totaal 7,8 miljoen euro om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren. De investeringen komen uit het Regionaal investeringsfonds mbo.

Minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) is te spreken over de samenwerking: “Om studenten nog beter voor te bereiden op hun toekomst, is het nodig dat opleidingen up to date zijn. Het is daarom mooi om te zien dat mbo-scholen en bedrijven samen investeren om de aansluiting tussen beide nog verder te verbeteren.”

Agro en energie

Onder de toekenningen zijn bijvoorbeeld AOC Oost en de agrosector in Oost-Nederland. Er is steeds meer vraag naar mbo geschoold personeel in de agrosector, terwijl het aantal studenten van het AOC afneemt. Door een betere aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt, probeert dit samenwerkingsverband deze trend te stoppen.

Een ander voorbeeld het energy college waarbij zeven scholen en de drie noordelijke provincies zich hebben verenigd. Zij werken samen met het bedrijfsleven aan duurzame alternatieven om landelijk de toonaangevende regio te blijven op het gebied van energie. Deze transitie vraagt om veel nieuwe mensen in de duurzame energiesector en veel nieuwe kennis en vaardigheden van het personeel.

Doel Regionaal Investeringsfonds mbo

Het doel van het Regionaal Investeringsfonds (RIF) is om mbo-studenten nog beter voor te bereiden op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt, door hen al tijdens hun studie te laten werken met state of the art-technieken en -methoden. Met deze toekenningen zijn er sinds 2014 in totaal 119 samenwerkingsverbanden tot stand gekomen. Al deze projecten staan op een landkaart. Zij hebben vanuit het fonds in totaal ruim 108 miljoen euro ontvangen. Het bedrijfsleven, onderwijs en andere overheden hebben daarnaast 231 miljoen euro geïnvesteerd.

Nieuwe ronde

Samenwerkingsverbanden van scholen en bedrijven hebben volgend jaar weer twee mogelijkheden om plannen in te dienen voor het RIF. De eerstvolgende aanvraagperiode is in januari 2019. Vanaf dan wordt het ook mogelijk voor succesvolle samenwerkingsverbanden om hun eerdere projecten op te schalen.