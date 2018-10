Rekentool verdeelmodel bijstandsbudgeten 2019

De bijstandsbudgetten voor 2019 zijn bekend gemaakt. Om gemeenten inzicht te bieden in de opbouw van het objectieve budget dat volgt uit het verdeelmodel 2019 is een rekentool ontwikkeld.

Per type huishouden geeft de rekentool een beeld van het aantal huishoudens dat volgens het model op 31 december 2017 in de bijstand zou zitten en het aantal huishoudens dat op 31 december 2017 daadwerkelijk bijstand ontving. De rekentool wordt voor eind 2018 nog uitgebreid met informatie over de vernieuwde prijscomponent. Het voorspelde aantal bijstandshuishoudens vormt samen met de prijscomponent de basis voor het objectieve budget 2019.

De rekentool is via onderstaande link te downloaden.