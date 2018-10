Minister Blok reist van West- naar Noord-Afrika

Minister Blok van Buitenlandse Zaken brengt van 30 oktober tot en met 1 november een bezoek aan het Afrikaanse continent. De minister bezoekt achtereenvolgens de landen Nigeria, Niger en Tunesië. Hij reist van West-Afrika naar Noord-Afrika. Directe aanleiding voor het bezoek is het aangaan van intensievere politieke en economische samenwerking met deze landen.

Nigeria, Niger en Tunesië zijn op veel gebieden belangrijke partners voor Nederland. Nigeria en Nederland vinden elkaar op het gebied van economische ontwikkeling, stabiliteit en veiligheid van West-Afrika. Niger is een van de armste landen ter wereld. Daarom blijft het voor Nederland belangrijk om bij te dragen aan het toekomstperspectief in Niger. Nederland steunt de democratische ontwikkeling in Tunesië sinds de Jasmijnrevolutie in 2011. We werken nauw met Tunesië samen op het gebied van veiligheid. Nederlanders weten Tunesië de laatste jaren steeds beter te vinden als vakantiebestemming.



Minister Blok reist van Abuja naar Niamey, Agadez en Tunis. Blok: ‘De verbetering van de migratiesamenwerking met Nigeria, Niger en Tunesië is één van de thema’s op de brede politieke agenda. De drie landen hebben elk te maken met uitdagingen die samenhangen met migratie in en vanuit Afrika.’ Zo is Nigeria een belangrijk herkomstland van migranten in Europa en een vitale partner in de aanpak irreguliere migratie en mensensmokkel. Niger is een belangrijk doorvoerland voor migranten op de route naar Europa. Bij het bezoek aan de Noord-Nigerese stad Agadez gaat de aandacht uit naar versterking van grensbeheer en verbeterde opvang en terugkeer van kwetsbare migranten naar hun landen van herkomst. Tot slot wagen steeds meer Tunesiërs wagen de oversteek naar Europa. Tunesië is een belangrijke partner in de migratiesamenwerking tussen Europa en het Afrikaanse continent.