Minister Hoekstra bezoekt Letland, Denemarken en Zweden

Minister Wopke Hoekstra (Financiën) brengt maandag 29 en dinsdag 30 oktober een bezoek aan zijn collega’s in Letland, Denemarken en Zweden. Maandag spreekt hij in Riga met de Letse minister van Financiën Dana Reizniece-Ozola en later die dag wordt Hoekstra in Kopenhagen ontvangen door zijn Deense collega Kristian Jensen. De dag erna staat in Stockholm een ontmoeting met de Zweedse minister Magdalena Andersson op het programma. Centraal thema tijdens de tweedaagse reis is het versterken van de financiële stabiliteit in Europa.

De komende maanden staat de toekomst van de eurozone meerdere malen op de agenda van de Eurogroep en in december volgt er een Eurotop voor regeringsleiders. Minister Hoekstra: “Het doel is om Europa economisch sterker te maken, met meer veerkracht en financiële stabiliteit, zodat we ons beter kunnen wapenen tegen tegenslagen. In aanloop naar die top wil ik de krachten bundelen. Onze relatie met Duitsland is traditioneel cruciaal omdat we overeenkomstige belangen hebben. We hebben daarnaast zeer nauwe contacten met België en Luxemburg, maar ik wil ook andere coalities smeden – zeker nu we door het aangekondigde vertrek van het Verenigd Koningrijk uit de Europese Unie een partner verliezen. Ik heb daarbij in het bijzonder intensief contact met Frankrijk, de Scandinavische landen en de Baltische staten.”

In maart sloot Hoekstra namens Nederland al een alliantie met Denemarken, Estland, Finland, Ierland, Letland, Litouwen en Zweden. Deze acht landen, vaak aangeduid als de ‘Hanze-groep’, trekken sindsdien samen op in de discussies over financieel-economische samenwerking en het versterken van de Economische en Monetaire Unie (EMU). Het bezoek van komende week aan Letland, Denemarken en Zweden is onder andere bedoeld om de toen geformuleerde gezamenlijke uitgangspunten, bijvoorbeeld over begrotingsregels, de Bankenunie en de toekomstige rol van het noodfonds ESM, verder te concretiseren.

De komende weken staan er voor minister Hoekstra ook nog ontmoetingen op het programma met de ministers van Financiën uit Duitsland, Finland, Frankrijk en Ierland. In de afgelopen periode bezocht minister Hoekstra zijn collega’s in Spanje en Portugal. Ook ontving hij de ministers van Financiën uit Duitsland en Oostenrijk in Den Haag.