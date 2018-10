Peter Glas nieuwe deltacommissaris

Beeld: ©Peter Glas

Van Nieuwenhuizen: ‘Peter Glas heeft een lange staat van dienst in de watersector. Als deltacommissaris heeft hij de taak om samen met de waterpartners de Nederlandse delta robuust te maken tegen de gevolgen van het veranderende klimaat. Een belangrijke opgave die niet alleen gaat over bescherming tegen een stijgende zeespiegel of hoogwater in de rivieren. Juist ook de gevolgen van extreme neerslag en langdurige droogte vragen om innovatief waterbeheer.’

Peter Glas (62) studeerde wis- en natuur-wetenschappen en Nederlands recht in Leiden. Daarna was hij onder meer werkzaam in verschillende functies bij het Waterloopkundig Laboratorium in Delft (nu Deltares) en bij het Directoraat-Generaal Milieu van het voormalige ministerie VROM. Per 1 maart 2003 werd hij bij Koninklijk Besluit benoemd tot watergraaf van Waterschap De Dommel, zijn huidige hoofdfunctie. In de periode 2004-2015 was hij lid van het bestuur van de Unie van Waterschappen, waarvan de laatste vijf jaar landelijk voorzitter. Sinds 2013 is hij tevens internationaal voorzitter van het OECD Water Governance Initiative.

Glas: 'Nederland en water zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En ook persoonlijk heb ik een sterke binding met water, dat in vele facetten tijdens mijn loopbaan centraal heeft gestaan. Ik vind het een eer om mij de komende jaren, samen met de deltacommunity, in te zetten om onze delta veilig en leefbaar te houden.’

De taken en bevoegdheden van de deltacommissaris zijn vastgelegd in de Deltawet die op 1 januari 2012 in werking is getreden. De deltacommissaris geeft leiding aan het Deltaprogramma onder de verantwoordelijkheid van de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Hij doet jaarlijks een voorstel voor het Deltaprogramma en bevordert het overleg met betrokken bestuursorganen, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Daarnaast heeft de deltacommissaris de taak om de voortgang van het Deltaprogramma te bewaken en rapporteert en adviseert hij daarover aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat en andere betrokken bewindspersonen.