Donorweek 2018: Orgaandonor worden. Dat doe je voor elkaar

De donorweek is gestart. Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) heeft in dat kader een bezoek gebracht aan de Goudse Scholengemeenschap, Leo Vroman. Tijdens de donorweek is er aandacht voor orgaandonatie en de oproep om te registreren als orgaandonor. Op dit moment staan er nog ruim 1800 patiënten op de wachtlijst voor een orgaan.

Minister Bruins heeft samen met Nico van der Meij gesproken met de leerlingen van HAVO 4/5 over het belang van orgaandonatie. Nico kreeg in 2014 donorlongen, omdat zijn longfunctie sterk afnam door een longinfectie. Nu kan hij alles weer en is hij vrijwilliger voor de Nederlandse Transplantatiestichting. Hij vertelt op scholen over het belang van orgaandonatie. Zijn verhaal heeft ook nu weer veel indruk gemaakt. https://www.transplantatiestichting.nl/interviews/ik-vertel-graag-aan-jongeren-wat-de-donor-teweeg-heeft-gebracht

Donorweek 2018

Vanaf maandag 29 oktober t/m vrijdag 2 november vindt de jaarlijkse Donorweek plaats. Gedurende deze week is er aandacht voor donor worden. Er worden veel vrijwilligers ingezet die gastcolleges geven op scholen, en ziekenhuizen houden speciale spreekuren. Op dit moment hebben 6,3 miljoen mensen zich geregistreerd in het donorregister. Dit betekent dat meer dan de helft zich nog niet heeft geregistreerd.

Vier keuzes

Vanaf 12 jaar kun je jezelf al registreren op www.donorregister.nl Er zijn vier keuzes, je kunt je keuze altijd wijzigen:

1) Ja, ik geef toestemming (of een aantal organen/weefsels wil ik uitsluiten)

2) Nee, ik geef geen toestemming

3) Mijn partner of familie beslist

4) De door mij gekozen persoon beslist

Nieuwe donorwet

Vanaf 1 juli 2020 treedt de nieuwe donorwet in werking. Iedereen vanaf 18 jaar wordt actief gevraagd de eigen keuze vast te leggen in het donorregister. Als je niet reageert dan word je vanaf 1 juli 2020 geregistreerd als ‘geen bezwaar’ tegen orgaandonatie.

Orgaandonor worden. Dat doe je voor elkaar. Leg je keuze vast op www.donorregister.nl