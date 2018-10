Minister Blok breekt lans voor journalisten in nood

Persvrijheid, zowel offline als online, staat wereldwijd nog steeds onder druk. Vrijdag 2 november wordt hierbij stilgestaan tijdens de ‘Internationale Dag tegen straffeloosheid van geweld tegen journalisten’. Minister Blok: ’Een aanval op een journalist is een aanval op de democratie. Zonder vrije journalistiek is goed bestuur onmogelijk.’

Het meeste recente voorbeeld van geweld tegen journalisten is de gruwelijke moord op de Saoedische journalist Jamal Khashoggi. Maar ook binnen de Europese Unie zijn schrikbarende voorbeelden te noemen; waaronder de moord op de Maltese journalist Daphne Caruana Galizia en de Slowaakse journalist Ján Kuciak. Wereldwijd werden dit jaar meer dan 60 journalisten vermoord. In 8 van de 10 gevallen bleven deze moorden onopgelost.

Minister Blok maakt daarom vrijdag 2 november bekend dat de Nederlandse regering €1.45 miljoen extra vrijmaakt voor journalisten in nood. Dat doet hij tijdens de bijeenkomst ‘Free Press Live’ in het Vredespaleis in Den Haag. Het ministerie van Buitenlandse Zaken financiert het nieuwe programma Safety for media professionals van Free Press Unlimited. Dat moet journalisten helpen beschermen tegen bedreigingen tijdens hun werk.

Fonds

Er wordt een fonds opgericht waaruit journalisten juridische bijstand kunnen ontvangen, bijvoorbeeld voor proces- en advocaatkosten. Ook wordt er onderhandeld met verzekeringsmaatschappijen voor betaalbare verzekeringen voor lokale journalisten. Verzekeringen garanderen dat journalisten medische en juridische ondersteuning ontvangen wanneer dat nodig is. Ook kunnen journalisten (online) veiligheidstrainingen volgen. Zodat ze beter om kunnen gaan met fysieke, psychische en digitale bedreigingen.

Deze inzet maakt onderdeel uit van de intensivering van het Nederlandse mensenrechtenbeleid. Vandaag werd bekend gemaakt hoe het kabinet invulling geeft aan de intensivering van het Mensenrechtenfonds.

Inzet Nederland

Nederland zet zich al lange tijd in voor de veiligheid van journalisten. Zo biedt Nederland journalisten tijdelijk onderdak aan en zet zich wereldwijd in tegen beperkende wetgeving. Ook werd in 2011 het fonds Reporters Respond in het leven geroepen. Dit fonds van Free Press Unlimited biedt snelle, kleinschalige, financiële hulp aan journalisten in nood. In 2017 konden door dit fonds 140 journalisten in noodsituaties toch aan het werk blijven, waaronder in Democratische Republiek Congo en het Caribisch gebied. Minister Blok: ‘We moeten voorkomen dat journalisten zich laten leiden door angst en bovendien moet de cultuur van straffeloosheid worden doorbroken.’

Award

Minister Blok reikt tijdens de bijeenkomst ook de Most Resilient Journalist Award uit. Dit is een prijs voor een journalist die buitengewone moed en doorzettingsvermogen heeft getoond. Aan de prijs is €15.000 gekoppeld. Bij de ‘Free Press Live’ bijeenkomst zijn de jongste zoon van de vermoorde Maltese journaliste Daphne Caruana Galizia en een collega van de vermoorde Slowaakse journalist Ján Kuciak.