Nederland intensiveert relatie met Afrikaanse reus Nigeria

Nigeria is een belangrijk land voor Nederland, ook door zijn rol in de regio en grote economie. Daarom intensiveert Nederland zijn inzet in Nigeria met meer menskracht op de ambassade in Abuja en stelt het meer middelen beschikbaar voor de strijd tegen terrorisme. Nederland spreekt af om de goede migratiesamenwerking te intensiveren. Daarnaast blijft Nederland intensief inzetten op handel, ook met behulp van een handelsmissie. Voor Nigeria is Nederland de eerste handelspartner. Deze plannen maakte minister Blok van Buitenlandse Zaken vandaag bekend tijdens zijn bezoek aan Nigeria.

Uitgeschreven tekst Nederland en Nigeria werken samen op: Handel en investeringen (focus landbouwsector)

Vrede en veiligheid (focus deradicalisering)

Migratie en bestrijding van mensenhandel

Tijdens zijn bezoek sprak Blok met de Nigeriaanse minister van Buitenlandse Zaken Onyeama over de samenwerking tussen Nederland en Nigeria op het gebied van veiligheid, economische ontwikkeling en migratie. Ook sprak de minister teruggekeerde migranten over hun reintegratie in Nigeria. Het land is een belangrijke gesprekspartner over migratie in de West-Afrikaanse regio. Nigeria kent een snelle bevolkingsgroei en is een belangrijk herkomstland voor zowel migratie in de regio als migratie richting Europa. Veel slachtoffers van mensenhandel zijn afkomstig uit Nigeria. Nigeria en Nederland spraken daarom af de internationale strijd, ook via de VN, tegen mensenhandel en -smokkel met kracht voort te zetten.

Vrede en veiligheid

Nigeria werkt ook met Nederland samen op het gebied van vrede en veiligheid. In het noordoosten van Nigeria is de terroristische organisatie Boko Haram nog altijd actief. Nederland heeft waardering voor de verantwoordelijkheid die Nigeria met buurlanden heeft genomen om de militaire inzet tegen Boko Haram te vergroten.

Maar Boko Haram is nog niet verslagen. Het is een belangrijke taak om de vele door conflict ontheemd geraakte inwoners een veilig thuis te laten vinden, gewelddadig extremisme tegen te gaan en Boko Haram verdachten te berechten, te rehabiliteren en re-integreren. Nederland zal daarom €1,3 miljoen bijdragen aan het IOM re-integratie programma voor voormalige Boko Haram strijders. Nigeria heeft bovendien aangegeven gebruik te willen maken van het Passenger Name Record System dat Nederland heeft ontwikkeld. Dat bood minister Blok vorige maand aan de Verenigde Naties aan.