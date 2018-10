Nederlandse Staat gaat groene obligaties uitgeven

De Nederlandse staat gaat volgend jaar groene obligaties uitgeven. Minister Wopke Hoekstra (Financiën) is na onderzoek tot de conclusie gekomen dat uitgifte van groene staatsobligaties wenselijk en mogelijk is. Hoekstra schrijft dat woensdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Groene obligaties zijn obligaties (leningen) waarvan de opbrengst bedoeld is voor duurzame – ‘groene’ – uitgaven en investeringen. Met de uitgifte van groene staatsobligaties ondersteunt het ministerie van Financiën de ontwikkeling van een robuuste groene kapitaalmarkt. Vooral institutionele beleggers als de Nederlandse pensioenfondsen hebben behoefte aan groene investeringsmogelijkheden.

Minister Hoekstra: ,, Investeerders willen steeds meer geld steken in duurzame projecten. Als Nederlandse pensioenfondsen, verzekeraars en banken nu in veilige groene staatsobligaties willen beleggen, moeten ze uitwijken naar buitenlandse aanbieders. Omdat ik duurzame beleggingen belangrijk vind en een groene kapitaalmarkt in Nederland wil aanjagen, heb ik besloten tot uitgifte van groene staatsobligaties. De groene obligatie is een veilige basis voor een groene beleggingsportefeuille. Hierdoor kunnen investeerders hun groene portefeuilles diversifiëren en helpen we mee aan de verdere ontwikkeling van de groene kapitaalmarkt in Nederland.’’

Uit het onderzoek dat Hoekstra heeft laten uitvoeren blijkt dat binnen de rijksbegroting tussen 3,5 en 5 miljard euro per jaar aan bestaande uitgaven als ‘groen’ kunnen worden aangemerkt. Te denken valt aan investeringen in de spoorinfrastructuur, energiebesparing, de ontwikkeling van duurzame energie en het Deltafonds.

Nederland wordt naar verwachting het eerste land met een triple-A-rating dat een groene staatsobligatie uitgeeft. De groene obligatie zal in 2019 door het Agentschap in de markt worden gezet. Tijdens de jaarlijkse Outlook-bijeenkomst op 14 december zal het Agentschap nadere mededelingen doen.