Herinneringsmedailles Vredesoperaties uitgereikt in jubileumeditie

Sjaak de Vries, hoofdinspecteur Den Haag: Het is altijd spannend om op missie te gaan, want ze sturen ons niet naar Hawaii. Ze sturen ons altijd naar plekken op de wereld, waar wat te doen is. En dan in zin van iets opbouwen of iets beter maken, veiliger maken, als het er op dat moment daar is.

Miranda Weersink, majoor Koninklijke Marechaussee: Je kunt mensen het beste meegeven vanuit jouw ervaring.

Dat het daardoor rustiger wordt, dan draagt dat ergens toe bij.

Arnout Louter, rechter: Ik ben zojuist teruggekomen van mijn missie uit Kosovo. En dat is tot nu toe de eerste missie die ik heb gedaan.

Sjaak de Vries, hoofdinspecteur Den Haag: Ik heb zeven missies gedraaid tot nu toe. Ik zoek altijd iets binnen het mandaat van die missie, wat ik tot m’n eigen missie maak. En als ik daar dan een of twee stapjes in kan maken, dan is de missie geslaagd.

Miranda Weersink, majoor Koninklijke Marechaussee: De missie in Mali was ik trainer en adviseur. Daar ga je eigenlijk zorgen dat de politie beter gepositioneerd is. En dan kan ik ook gewoon tussen de lokale bevolking wonen.

Sjaak de Vries, hoofdinspecteur Den Haag: Zo kwam ik ooit via een patrouille in een klein dorpje terecht waar een schooltje was met zo’n 40-50 schoolkinderen. Er waren geen boards, er waren geen krijtjes.... Er was helemaal niets. Een collega en ik hebben toen schoolborden laten maken. En we hebben krijtjes gekocht.

Wat mij zo raakte daarin waren gewoon de kinderen. De twinkeling in de ogen, zoals ik dat noem. De hoop.



Arnout Louter, rechter: De meeste zaken die ik in Kosovo heb gedaan waren oorlogsmisdadig. Alle verklaringen van de getuigen die soms heel emotioneel waren in de zittingzaal. Dat is buitengewoon indringend. En tegelijkertijd sterkt het je ook in je opvatting. Het is heel goed dat ik hier ben. Want op die manier kun je een bijdrage leveren aan het vestigen van een rechtstaat.

Miranda Weersink, majoor Koninklijke Marechaussee: Wat indruk maakte in Mali is geweld tegen vrouwen en kinderen. Je kunt niet alles zien. Je kunt niet alles zien wat er gebeurt in de wereld. Je kunt wel je programma daarop inrichten. Dus als je mensen in de klas hebt van de politie, dan kun je ook vragen of er ook daadwerkelijk mensen komen om aangifte te doen. Dat is ook om het op gang te krijgen, dat het daar veiliger wordt. En dat iedereen uiteindelijk zich veilig gaat voelen als de politie beter functioneert.



Sjaak de Vries, hoofdinspecteur Den Haag: Je leert er zelf ook heel veel van. Je krijgt een ander mensbeeld. Je krijgt een andere wereldvisie. En je levert een bijdrage aan een betere wereld.

Miranda Weersink, majoor Koninklijke Marechaussee: Ik vind het wel een meerwaarde dat je dan ook eens over die grens kijkt. Wij bewaken de grens. Kijk ook maar eens verder dan die grens.