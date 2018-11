Nederland investeert in contraterrorismesamenwerking met Tunesië

Minister Blok heeft vandaag Tunesië bezocht. In Tunis sprak hij met president Beiji Caid Essebsi, premier Youssef Chahed, minister van Handel Omar Behi en minister van Buitenlandse Zaken Khemaies Jhinaoui. Blok kwam met zijn ambtsgenoot Jhinaoui overeen de Nederlands-Tunesische samenwerking tegen terrorisme kracht bij te zetten. Tunis werd maandag getroffen door een zelfmoordaanslag in de binnenstad, na een periode van relatieve kalmte.

Uitgeschreven tekst Nederland en Tunesië werken samen op: Democratische transitie - bevorderen rechtsstaatontwikkeling en politieke participatie;

Economische groei - stimuleren werkgelegenheid en ondernemerschap;

Vrede en veiligheid - terrrorismebestrijding, o.m. door tegengaan radicalisering;

Migratie - aanpak grondoorzaken en verbeteren migratiemanagement.

Minister Blok: ‘Tunesië werkt hard aan zijn veiligheid, dat heb ik vandaag met eigen ogen gezien en gehoord. De trieste aanslag deze week laat zien dat het werk niet af is. Daarom investeert Nederland in de veiligheid van de regio. De Nederlands-Tunesische samenwerking tegen terrorisme is een win-win formule; een veilig Tunesië draagt bij aan een veiliger Europa en Nederland’.

Ministers Blok (Buitenlandse Zaken) en Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) stellen hiervoor €2,8 miljoen ter beschikking. Het gaat om verschillende projecten gericht op het voorkomen van gewelddadig extremisme en terrorisme. Dat gebeurt via het instellen van wijkagenten en het versterken van burgerschap onder jongeren. Hierbij is veel aandacht voor de oorzaken van radicalisering.

Grondoorzaken migratie

Tunesië maakt sinds de Jasmijnrevolutie van 2011 een unieke democratische transitie door. In de gesprekken die minister Blok had met Tunesische jongeren ging het over de uitdagingen van het land, zoals de meer dan 35% jeugdwerkloosheid. Een factor van betekenis voor veel Tunesiërs die op drift raken, ook richting Europa. Het is een van de grondoorzaken voor irreguliere migratie.

Minister Blok: ‘Tunesische jongeren moeten perspectief hebben. Nederland steunt verschillende initiatieven om dit mogelijk te maken en deze jongeren een toekomst in eigen land te bieden.’ De samenwerking bij de aanpak van migratie naar Europa was onderwerp van gesprek met de Tunesiërs. Blok en zijn Tunesische collega’s spraken af het gesprek hierover voort te zetten.