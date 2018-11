Afspraken over beheerste afbouw Slotervaart Ziekenhuis Amsterdam

Vandaag, vrijdag 2 november, zijn alle betrokken partijen op uitnodiging van minister Bruins van Medische Zorg en Sport bij elkaar geweest om nadere afspraken te maken over een beheerste afbouw van het Slotervaartziekenhuis met het oog op de veilige overdracht van patiënten.

Op uitnodiging van minister Bruno Bruins van Medische Zorg zijn vandaag de curator en de bestuurder van MC Slotervaart, verzekeraar Zilveren Kruis, de gemeente Amsterdam, de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd en de Nederlandse Zorgautoriteit bij elkaar geweest.

Iedereen heeft grote waardering uitgesproken voor de zorgverleners en het overige personeel van het MC Slotervaart. Zij doen in deze moeilijke omstandigheden alles wat in hun vermogen ligt om de zorg voor en overdracht van patiënten goed te laten verlopen. Niet alleen zij, maar ook de huisartsen, de andere ziekenhuizen in de regio en de SIGRA (organisatie van partners in zorg en welzijn in de regio) zetten zich hier voor in. Ook vanuit de gemeente Amsterdam is er bijvoorbeeld extra crisiscapaciteit beschikbaar gesteld. Dat maakt mogelijk dat er heel veel goed gaat. Tegelijkertijd moeten we constateren dat helaas niet alles goed gaat.

Gelet op de omvang en complexiteit is er behoefte aan een aantal aanvullende acties voor een beheerste afbouw met het oog op een veilige overdracht van patiënten en de beschikbaarheid van zorg op andere plekken. De kern van de afspraken is dat er meer capaciteit op medisch inhoudelijk en bestuurlijk terrein beschikbaar wordt gesteld. Zo wordt waar nodig het MC Slotervaart bijgestaan. Alle beschikbare expertise die nodig is zal worden ingezet. Zowel Zilveren Kruis, het ministerie van VWS, de gemeente Amsterdam als de IGJ en de NZa leveren daar in personele, financiële of andere zin de bijdrage aan die het MC Slotervaart en de curator nodig vinden. Doel van de afspraken is om er voor te zorgen dat de zorg voor de patiënt op een goede en veilige manier kan worden geboden. Kern van de afspraken is:

Er worden twee gezaghebbende en onafhankelijke artsen uit de beschouwende vakken en de snijdende disciplines aangesteld om met raad en daad schouder aan schouder te staan met de zorgverleners in het MC Slotervaart. Vanuit het ministerie van VWS wordt versterking geboden voor het bestuur van het MC Slotervaart. De IGJ zal vanaf maandag in huis bij het MC Slotervaart beschikbaar zijn om met haar expertise het crisisteam aldaar bij te staan. Zilveren Kruis heeft afspraken met de ziekenhuizen in Amsterdam en omgeving gemaakt over voldoende capaciteit voor de patiënten die over moeten worden geplaatst vanuit het MC Slotervaart. Die benodigde capaciteit is nu beschikbaar en wordt opgeschaald als dat nodig is. Daar waar patiënten overstappen naar andere ziekenhuizen is het nodig dat de patiëntgegevens sneller beschikbaar komen in dat andere ziekenhuis. MC Slotervaart en Zilveren Kruis in regelen met de andere ziekenhuizen in Amsterdam en omgeving wat daar voor nodig is. Er komt aandacht voor het extra werk dat huisartsen nu moeten verrichten. Zilveren Kruis heeft vandaag overlegd met een vertegenwoordiging van de huisartsenkring. Zilveren Kruis en huisartsen maken hier inmiddels afspraken over.

Bovengenoemde partijen zullen komende dagen in nauw contact met elkaar blijven staan om te doen wat nodig is om de zorg voor patiënten van het MC Slotervaart goed uit te kunnen voeren.