Verbod op energie-onzuinige kantoren

Vanaf 1 januari 2023 mogen alleen kantoren worden gebruikt die tenminste energielabel C hebben. Dit komt overeen met een energie-index (EI) van 1,3 of beter. Dit volgt uit de wijziging van het Bouwbesluit 2012 die vandaag door minister Ollongren (BZK) is gepubliceerd.

Een energielabel laat zien hoe energiezuinig een gebouw is. Het verplichte energielabel C geldt voor kantoren met tenminste 100 m2 oppervlakte. Zowel kantoren in combinatiegebouwen als afzonderlijke kantoren hebben een labelplicht. Hoe het eigendom verdeeld is, maakt daarbij niet uit. De labelplicht geldt voor het hele kantooroppervlak inclusief de nevenfuncties, zoals vergaderzalen of een bedrijfsrestaurant. De labelplicht geldt niet als de nevenfuncties meer dan de helft van het totale kantooroppervlak beslaan

Handhaving

Kantoorgebouwen die op 1 januari 2023 geen label C hebben, mogen niet worden gebruikt of in gebruik worden genomen. De gemeente is het bevoegd gezag en handhaaft de verplichting.

Als de labelplicht wordt overtreden, kan het bevoegd gezag kiezen voor een waarschuwing waarbij de gebouweigenaar de gelegenheid heeft alsnog aan de verplichting te voldoen. Maar maatregelen kunnen ook strenger zijn, zoals een last onder dwangsom of zelfs het sluiten van het gebouw.

Energiemaatregelen

Gebouweigenaren kunnen vaak met relatief eenvoudige maatregelen voldoen aan de energielabel C-verplichting. Het kan gaan om zogeheten ‘no-regret’-aanpassingen. Met de aanpassingen wordt alvast rekening gehouden met verdergaande maatregelen in de toekomst, bijvoorbeeld om het gebouw energieneutraal te maken. Gebouweigenaren kunnen de maatregelen ook snel terugverdienen door de energie die ze ermee besparen. Maatregelen met een langere terugverdientijd dan tien jaar, hoeven niet genomen te worden.

Regeerakkoord: minder CO2-uitstoot

In het regeerakkoord heeft het kabinet zich ten doel gesteld om de CO2-uitstoot in 2030 met 49% terug te dringen ten opzichte van 1990. In gebouwen zonder woonbestemming is veel winst te behalen: ze veroorzaken een groot deel van de CO2-uitstoot in Nederland. De energielabel C-verplichting voor kantoren is een eerste stap. Deze verplichting is onderdeel van een pakket aan maatregelen om de doelstellingen uit het Energieakkoord te behalen. In het Klimaatakkoord waaraan nu wordt gewerkt, volgen mogelijk verdergaande maatregelen. Het rijk streeft naar een bijna CO2-neutrale gebouwde omgeving in 2050.