Jaarplan 2019 Belastingdienst naar de Tweede Kamer

Vandaag heeft de staatssecretaris van Financiën Menno Snel het jaarplan 2019 Belastingdienst naar de Tweede Kamer gestuurd.

Het jaarplan 2019 Belastingdienst is de eerste versie van dit jaarplan ‘nieuwe stijl’. Door dit jaarplan krijgt de Tweede Kamer inzicht in de prestaties en op de keuzes die de Belastingdienst maakt in uitvoering en toezicht. In deze eerste versie zijn de uitvoerings- en toezichtstrategie uitgewerkt voor drie specifieke doelgroepen: burgers die aangifte doen voor inkomensheffing niet-winst (in het jaarplan aangeduid als particulieren), MKB-ondernemers en toeslaggerechtigden. In volgende jaarplannen worden deze doelgroepen uitgebreid.



Naast de uitwerking van de uitvoerings- en toezichtstrategie voor deze drie doelgroepen gaat het jaarplan in op de ICT en procesverbeteringen, personeel en sturingsinformatie. Ook komt de vernieuwing van de organisatie aan bod.

Over de uitvoering van dit jaarplan rapporteert de Belastingdienst in 2020. Ook tussentijds informeert de Belastingdienst de Tweede Kamer over de voortgang met voortgangsrapportages. Deze rapportages laten de voortgang zien van de doelen in het jaarplan en hoe de Belastingdienst presteert op afspraken die in begroting van Financiën IX zijn opgenomen.