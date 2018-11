Koninklijke contraterrorismeconferentie in Nederland

De jihadistische terroristische dreiging tegen het Westen blijft de komende jaren onverminderd aanwezig, stelt de AIVD in een nieuw rapport. De strijd tegen terreurorganisaties als ISIS, Al Qaeda en Boko Haram is nog niet gewonnen. Om terreurnetwerken te kunnen blijven bestrijden, is samenwerking tussen landen binnen en buiten Europa essentieel. Dat betoogt minister Blok van Buitenlandse Zaken vandaag tijdens een 2-daagse internationale contraterrorismeconferentie in Nederland. Die organiseerde hij met de Jordaanse Koning Abdullah II.

Het Nederlandse kabinet zet stevig in op internationale samenwerking om terrorisme tegen te gaan. ‘Terrorisme en gewelddadig extremisme blijven 2 van de belangrijkste bedreigingen van Europese veiligheid. Door kennis en informatie met andere landen te delen, kunnen we zicht krijgen op de nieuw gevormde netwerken en de plannen van terroristen blokkeren,’ aldus minister Blok. ‘Omdat terroristen uit het Midden-Oosten hun weg naar Europa weten te vinden, moeten de lijnen tussen de landen in Europa en het Midden-Oosten kort zijn. Door deze conferentie weten we elkaar snel te vinden met als doel terroristen samen te stoppen.’

Aqaba-conferentie

De Jordaanse koning Abdullah II is sinds een aantal jaar de drijvende kracht achter een reeks internationale bijeenkomsten, de Aqaba-conferenties. Die hebben - vanwege de oorlog in buurland Syrië - als doel gewelddadig extremisme en terrorisme tegen te gaan. Daarom hebben minister Blok en Koning Abdullah II eerder dit jaar in Nederland afgesproken zich samen voor terrorismebestrijding in te blijven zetten en de Aqaba-conferentie dit jaar in Nederland te organiseren. De conferentie legt de focus op de problemen in Europa. Zo is gesproken over actuele dreigingen van terugkeerders en binnenlands geradicaliseerde personen die niet zijn uitgereisd.

Het is de eerste keer dat de conferentie in West-Europa werd georganiseerd. Aan de conferentie namen deel: de Jordaanse Koning, premier Rutte, ministers Blok en Grapperhaus en ongeveer 30 landen en internationale organisaties. Hieronder Australië, Canada, de EU, de EU-lidstaten, Koeweit, de NAVO, de VN en de VS.