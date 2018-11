Minister-president Rutte in gesprek met bewoners Schilderswijk

Op woensdag 7 november 2018 gaat minister-president Rutte in gesprek met bewoners van de Schilderswijk in Den Haag. In een Politiek Wijkcafé, georganiseerd door ProDemos en de Bibliotheek Schilderswijk, spreekt de minister-president met bewoners over het dagelijks leven in de Schilderswijk, kansen voor jongeren en inspirerend leiderschap.