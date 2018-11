Veiligheidsraad legt sancties op seksueel geweld in Libië

Op Nederlands initiatief kan de VN nu eenvoudiger daders en verantwoordelijken voor seksueel en gender gerelateerd geweld in Libië sancties opleggen. Dat staat in een aangenomen resolutie waarover de VN-Veiligheidsraad vandaag stemde.

‘Seksueel geweld tegen migranten zien we terug op de hele migratieroute via Libië. Daarom is het goed dat een van de sanctiegronden dit nu expliciet benoemt. Hiermee liggen de directe en indirecte daders van deze gruweldaden onder het internationale vergrootglas,’ aldus minister Blok van Buitenlandse Zaken. Het lukte Nederland eerder ook om binnen het Zuid-Soedan een sanctieregime voor seksueel en gender gerelateerd geweld te introduceren.

Een half jaar geleden legde de Veiligheidsraad ongeëvenaarde sancties op aan zes mensenhandelaren in Libië.

‘Mensenrechten worden structureel geschonden, migranten worden gesmokkeld en er wordt geweld gebruikt tegen mensen die de oversteek naar Europa proberen te maken’, zegt de minister. ‘De eerdere sancties hadden een belangrijk afschrikwekkend affect, deze criminelen voelden zich in een hoek gedrukt’.

Nederland behaalde met de vandaag aangenomen resolutie nog een succes. De resolutie roept namelijk alle VN-lidstaten op om actief verslag te doen over de stappen die zij nemen om de sancties tegen de zes mensenhandelaren uit te voeren. Blok: ‘Naast de signaalwerking van sancties, maken we nu ook werk van effectieve uitvoering’. Door de sancties moeten landen tegoeden bevriezen en de criminelen een reisverbod opleggen.