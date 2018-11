Kaag ziet noden in vluchtelingenkamp Bangladesh

Minister Sigrid Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking waardeert de opvang door Bangladesh van circa 1 miljoen Rohingya’s. Ook de inspanningen van de hulpverleners verdienen volgens haar alle lof.

De minister bracht dinsdag een bezoek aan het Kutupalong-kamp. Dat is met ongeveer 631.000 vluchtelingen een van de grootste kampen in district Cox’s Bazar, waar Rohingya’s na hun vlucht uit Myanmar terecht zijn gekomen.

Kaag sprak er met vluchtelingen en hulpverleners. ‘In de gesprekken hoorde ik verschrikkelijke verhalen van geweld, in het bijzonder seksueel geweld tegen vrouwen en meisjes.’ Volgens de minister mag de internationale gemeenschap de Rohingya’s niet vergeten. ‘Het is een heel schamel bestaan in de kampen. De vluchtelingen hebben duidelijke wensen: toegang tot scholing voor hun kinderen en een vrijwillige, veilige en waardige terugkeer als het politieke moment daar is.’ Nederland zal zich hiervoor blijven inzetten, aldus de minister.

Nederland levert ook een bijdrage aan de verbetering van de situatie in Bangladesh. Dit gebeurt bijvoorbeeld via humanitaire hulp, zoals scholing, toegang tot schoon drinkwater, de aanleg van riolering en psychosociale hulp aan vluchtelingen.

Minister Kaag heeft in haar gesprekken met de premier van Bangladesh en andere autoriteiten de bescherming van de Rohingya-vluchtelingen uitgebreid besproken. Kaag bezoekt de komende dagen Myanmar. Ze spreekt daar onder anderen met vertegenwoordigers van de politiek en het maatschappelijk middenveld.