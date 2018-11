Minister Dekker opent gevangenis Bonaire

Tijdens een tweedaags bezoek aan Bonaire heeft minister Dekker (Rechtsbescherming) de Justitiële Inrichting Caribisch Nederland (JICN) officieel geopend. De nieuwe gevangenis biedt plaats aan 113 gedetineerden en 10 arrestanten en is de enige justitiële inrichting op de BES-eilanden.

Beeld: Ministerie van Justitie en Veiligheid

Minister Dekker:

“Ik ben blij dat we met dit nieuwe gebouw weer kunnen voldoen aan de eisen die gesteld worden aan een moderne gevangenis. Zo maken we de eilanden veiliger en krijgen gedetineerden de kans om wat van hun leven te maken na hun terugkeer in de samenleving”,

Ban Pa Kambio

In de nieuwe inrichting zal volgens het ‘Ban Pa Kambio’ principe (letterlijk vertaald: ‘laten we gaan voor verandering’) worden gewerkt. Ban Pa Kambio is de naam van het leer- en werkproject binnen de JICN. In dit project worden gedetineerden in verschillende fasen klaargestoomd voor het leven buiten de gevangenismuren. Zij leren indien nodig te lezen en schrijven, kunnen een MBO opleiding volgen en richten zich in de laatste fase volledig op werken.

Daarnaast zal in de JICN, zoals ook in penitentiaire inrichtingen in andere delen van Nederland, het gedrag van gedetineerden bepalend zijn. Gedetineerden kunnen ook hier van het basisprogramma promoveren naar het plusprogramma waarin ze meer vrijheden verdienen.