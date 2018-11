Minister-president Rutte opent productiefaciliteit Airbus in Oegstgeest

Op donderdag 8 november 2018 opent minister-president Rutte de nieuwe productiefaciliteit van Airbus Defence and Space Netherlands in Oegstgeest, waar structuurdelen van de Ariane 6 raket worden ontwikkeld. Het gebouw biedt daarnaast ruimte voor de toekomstige productie van innovatieve ruimtevaarttechnologie. De minister-president wordt rondgeleid door de productiehal en houdt een toespraak tijdens de openingsceremonie.

Airbus Nederland produceert onderdelen voor de Europese familie van lanceerraketten, de zogenoemde Ariane- en Vega-raketten. Dit soort raketten wordt gebruikt voor de bouw van een infrastructuur in de ruimte voor onder meer telecommunicatie, navigatiesystemen en aardobservatie. Zo voorzien satellieten in dijkbewaking, precisielandbouw en rampenbestrijding. In een joint venture met het Franse bedrijf Safran werkt Airbus Defence and Space aan de ontwikkeling van een nieuwe, goedkopere raket, de Ariane 6.