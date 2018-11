Bruins: serieuze partijen geïnteresseerd in doorstart IJsselmeerziekenhuizen

Minister Bruno Bruins heeft vanavond de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken van het biedingsproces voor het IJsselmeerziekenhuizen in Flevoland.

Bruno Bruins: ‘Ik heb vanavond gesproken met de curator. Zij heeft me laten weten dat er een aantal vertrouwenwekkende partijen zijn die geïnteresseerd zijn in een doorstart. Het gaat om serieuze partijen met veel kennis en ervaring. Dat stemt mij hoopvol en opgelucht voor de mensen in Flevoland. De curator gaat nu verder met de partijen in gesprek. Waarschijnlijk kan hier direct na het weekend meer over worden gezegd. Tot die tijd blijf ik ook zelf gesprekken voeren met iedereen rondom de IJsselmeerziekenhuizen.’

Over de inhoud van de plannen kunnen verder geen mededelingen worden gedaan.

Onafhankelijk onderzoek

Minister Bruins kondigde eerder vandaag ook een extern onderzoek aan naar de gang van zaken rondom de faillissementen en de oorzaken hiervan.

‘Deze faillissementen zijn verschrikkelijk voor patiënten, zorgverleners en andere medewerkers en betrokkenen. Ik ga daarom diepgaand laten onderzoeken hoe dit heeft kunnen gebeuren en wat er nodig is om te zorgen dat dit in de toekomst nooit meer gebeurt.’