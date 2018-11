De heer H.K. Bouman (Harald) is benoemd tot burgemeester van de gemeente Noordoostpolder. De benoeming gaat in op 10 december 2018.

Beeld: BZK/Jurgen Huiskes

De heer Bouman (47 jaar) is lid van Gemeentebelangen Eemsmond. Hij is wethouder in de gemeente Eemsmond.

De heer mr. ir. ing. H.L. Tiesinga (CDA) is op dit moment waarnemend burgemeester van de gemeente Noordoostpolder.