Minister-president Rutte en minister Blok bij herdenking einde Eerste Wereldoorlog in Parijs

Minister-president Rutte en minister Blok van Buitenlandse Zaken zijn zondag 11 november 2018 in Parijs aanwezig bij de herdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog. Het is zondag precies 100 jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog officieel eindigde met de ondertekening van de Wapenstilstand.

Bij de Arc de Triomphe in Parijs wordt dat moment herdacht in aanwezigheid van staatshoofden, regeringsleiders en vertegenwoordigers van internationale organisaties. Na de herdenkingsceremonie is minister-president Rutte bij een gezamenlijke lunch in het Elysée.

Minister Blok is in de middag aanwezig bij de opening van de eerste editie van het Paris Peace Forum. Dit forum staat in het teken van het versterken van het multilateralisme en vindt plaats op initiatief van president Macron.