€ 91 miljoen voor inzetbaarheid politieagenten

De politie krijgt eenmalig €91 miljoen om de inzetbaarheid van agenten te vergroten. Dit is nodig omdat er de komende jaren veel agenten met pensioen gaan, terwijl de nieuwe instroom nog in opleiding is. Het geld kan ingezet worden voor bijvoorbeeld overuren of externe inhuur voor administratieve taken zodat agenten vrijgespeeld worden voor politiewerk. Ook wordt de instroom van recherchekundigen versneld door de opleidingsmogelijkheden te vergroten. Dat schrijft minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid vandaag aan de Tweede Kamer.