AMvB in consultatie voor inrichting wietteeltexperiment

Minister Bruins voor Medische Zorg en minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid hebben vandaag de concept algemene maatregel van bestuur (AMvB) voor de inrichting van het ‘Experiment gesloten coffeeshopketen’ in consultatie gedaan. De concept-AMvB betreft een nadere invulling van de regels, die zijn opgenomen in het wetsvoorstel experiment gesloten coffeeshopketen dat in juli 2018 aan de Tweede Kamer is aangeboden. Gedurende zes weken kan iedereen op dit concept reageren. Daarnaast schrijven minister Grapperhaus en minister Bruins in een brief aan de Tweede Kamer dat in 2019 bekend wordt welke gemeenten aan het wietteeltexperiment gaan deelnemen.

Beeld: ©Ministerie van Justitie en Veiligheid / Bas Kijzers

Bij het opstellen van de concept-AMvB is gebruik gemaakt van het in juni 2018 aangeboden advies van de Commissie Experiment gesloten coffeeshopketen onder leiding van voorzitter prof. dr. André Knottnerus. Zo bevat het voorschriften voor toekomstige telers, coffeeshops en regelt het de bevoegdheden van de burgemeester van deelnemende gemeenten. De concept-AMvB geeft aan dat de prijs en het aanbod van de hennep en hasjiesj in de coffeeshops aan de markt wordt overgelaten. Om een breed gevarieerd aanbod te waarborgen, wordt van telers gevraagd om bij de start van het experiment in staat te zijn ten minste tien soorten te kunnen telen. Daarnaast is geregeld dat de teler verantwoordelijk wordt voor de verpakking en het vervoer van hennep en hasjiesj.

Aanmelden gemeenten

Zoals aangekondigd in het regeerakkoord wordt het experiment met cannabisteelt voor recreatief gebruik in de gesloten coffeeshopketen uitgevoerd in zes tot tien (middel)grote gemeenten. Bij haar instelling is de adviescommissie Experiment gesloten coffeeshopketen gevraagd in een tweede advies aanbevelingen te doen over welke gemeenten in aanmerking komen voor deelname aan het experiment. De verwachting was toen dat gemeenten zich op basis van de consultatieversie van de AMvB zouden kunnen aanmelden. Inmiddels blijkt uit gesprekken met betrokken partijen, waaronder gemeenten zelf, dat het juiste moment voor aanmelden daar is als meer zekerheid is over de inrichting van het experiment.

Gemeenten kunnen zich aanmelden voor het experiment op een nader te bepalen moment in de eerste helft van 2019, zodra het wetsvoorstel door de Tweede Kamer is aangenomen en meer duidelijkheid is over nadere regelgeving. Naar verwachting kan de adviescommissie dan in het tweede kwartaal van 2019 over deelnemende gemeenten advies uitbrengen.