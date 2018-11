Brede weersverzekering wordt aantrekkelijker voor boeren

Het kabinet wil de verzekering die boeren kunnen afsluiten tegen schade aan gewassen door extreme weersomstandigheden, de brede weersverzekering, aantrekkelijker maken vanaf 1 januari 2020. Doel is om de assurantiebelasting van 21% die boeren over het afsluiten van de brede weersverzekering moeten betalen, vrij te stellen. Dit kan alleen als dit niet op staatsteunbezwaren van de Europese Commissie stuit.

Dit schrijft staatssecretaris Snel van Financiën maandag in een brief aan de Tweede Kamer. De komende tijd zal hierover het gesprek met de Europese Commissie worden gevoerd, met als doel de vrijstelling volgend jaar te regelen in het pakket Belastingplan 2020. De maatregel kost 6,5 miljoen euro.

De afgelopen zomer hebben veel boeren verlies geleden als gevolg van de extreme droogte. Met de brede weersverzekering kunnen boeren zich verzekeren voor extreem weer zoals storm, hagel, regenval of droogte. Vrijstelling van assurantiebelasting betekent een flinke verlaging van de totale kosten die de ondernemer moet betalen voor deze verzekering.

Naast de brede weersverzekering kunnen boeren die verliezen hebben geleden gebruik maken van diverse bestaande fiscale regelingen voor ondernemers. Zo kan een verlies worden verrekend met eerdere of toekomstige winsten en kan uitstel van betaling van belasting worden gevraagd.