Minister-president Rutte bezoekt Clean2Antarctica in Zaanstad, Digg’Out in Almere en het Muziekcentrum van de Omroep in Hilversum

Minister-president Rutte gaat op woensdag 14 november 2018 langs bij drie verschillende organisaties: Clean2Antarctica in Zaandstad, Digg'Out in Almere en het Muziekcentrum van de Omroep in Hilversum. De drie werkbezoeken staan los van elkaar.

Bij Clean2Antarctica wordt de minister-president in het zogenoemde 'mission control center' in Zaanstad ontvangen door initiatiefnemers Edwin en Liesbeth ter Velde. Edwin en Liesbeth ter Velde gaan een reis maken over Antarctica in een zelfgemaakt voertuig (de 'Solar Voyager') dat is gemaakt van afvalplastic en wordt aangedreven door zonne-energie. Met hun reis vragen Edwin en Liesbeth aandacht voor het klimaat en in het bijzonder de plasticproblematiek. Tijdens de reis voeren ze ook een serie wetenschappelijke onderzoeken uit. Vanuit het mission control center wordt de expeditie gevolgd en wordt de veiligheid en techniek gemonitord. De minister-president krijgt alvast een toelichting op de reis en een rondleiding door het mission control center.

Aansluitend gaat de minister-president naar Digg'Out in Almere. Digg'Out is een netwerk van jongeren, onderwijsinstellingen en bedrijfsleven waar jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt worden begeleid en getraind zodat zij weer naar school kunnen of werk kunnen vinden. De minister-president krijgt een toelichting op het werk van Digg'Out en gaat met een aantal jongeren in gesprek.

Vervolgens bezoekt de minister-president het rijksmonumentale studiocomplex Muziekcentrum van de Omroep (MCO) in Hilversum, waar hij onder meer langsgaat bij de studio's van het Groot Omroepkoor, het Metropole Orkest en het Radio Filharmonisch Orkest en een toelichting krijgt op het project rondom digitalisering van de bladmuziekcollectie. In het MCO wordt gewerkt aan het catalogiseren en digitaliseren van een substantieel deel van de bladmuziekcollectie van de inmiddels gesloten Muziekbibliotheek van de Omroep. De digitale collectie wordt dit jaar online beschikbaar gesteld en steeds uitgebreid.