Nieuwsbericht Slotervaart

Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg en Sport heeft de Tweede Kamer geïnformeerd dat de curatoren van het Slotervaart ziekenhuis hebben aangegeven geen mogelijkheden voor een doorstart te zien.

Minister Bruins: “De curator van het Slotervaart ziekenhuis heeft vandaag laten weten dat een doorstart niet is gelukt. Voor iedereen die hoopte op een (gedeeltelijke) doorstart is dit een teleurstellende uitkomst. Dat geldt al helemaal voor alle betrokkenen, zorgverleners, medewerkers en patiënten die graag hadden gezien dat het ziekenhuis zou blijven”.

Overdracht patiënten

Vandaag hebben betrokken partijen rond het Slotervaart ziekenhuis overleg gevoerd op het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hier zijn afspraken gemaakt over een patiënt-veilige en beheerste afbouw van de zorgverlening in het ziekenhuis. De activiteiten van het Slotervaart ziekenhuis worden voortgezet totdat de zorg volledig is overgedragen. Hier zal zo lang voor worden genomen als nodig is, maar tegelijk is de ambitie deze periode zo kort mogelijk te houden. De afspraken worden de komende dagen uitgewerkt.