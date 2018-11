Regeringsdialoog tussen Nederland en Noordrijn-Westfalen

Op maandag 19 november vindt in Düsseldorf overleg plaats tussen afvaardigingen van de regeringen van Nederland en de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. Tijdens deze regeringsdialoog, die voor de eerste keer plaatsvindt, wordt gesproken over het versterken en verdiepen van de strategische samenwerking op verschillende terreinen.

Na de ontvangst van de Nederlandse delegatie op de Staatskanzlei door minister-president Laschet en een afvaardiging van de Noordrijn-Westfaalse regering volgen verschillende bilaterale gesprekken. De beide ministers-presidenten zullen spreken over het belang van grensoverschrijdende samenwerking, maar ook over de gemeenschappelijke uitdagingen waar Nederland en Noordrijn-Westfalen voor staan, zoals op het gebied van veiligheid, energietransitie en mobiliteit van goederen en personen. Aansluitend aan de bilaterale gesprekken is er een plenaire zitting voorzien in het Landeshaus en wordt een intentieverklaring getekend over samenwerking op het gebied van mobiliteit en verkeer.

Naast minister-president Rutte en minister-president Laschet nemen aan Nederlandse zijde deel: minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat), minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat), staatssecretaris Harbers (Justitie en Veiligheid), staatssecretaris Knops (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat). Aan de zijde van Noordrijn-Westfalen nemen deel: minister Pinkwart (Economische Zaken), minister Wüst (Verkeer), minister Holthoff-Pförtner (Europa) en minister Stamp (Vluchtelingen, Integratie).

Na het regeringsoverleg wonen beide ministers-presidenten en enkele ministers en staatssecretarissen in Gelsenkirchen de Nations League-wedstrijd tussen Duitsland en Nederland bij.