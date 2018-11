Meer duurzame energie in najaarsronde SDE+

De ‘SDE+ najaarsronde 2018’ stevent af op meer duurzame energie dan ooit. Momenteel beoordeelt RVO.nl de bijna zesduizend ingediende energieprojecten, die gezamenlijk goed zijn voor een jaarproductie van maar liefst 35,1 PJ. De verwachting is dat na beoordeling van de aanvragen de energieopbrengst van deze SDE+ ronde eerder rondes kan overtreffen. Dat betekent dat er voor hetzelfde budget steeds meer duurzame energie kan worden opgewekt.

In de najaarsronde zijn 5.907 subsidieaanvragen ingediend, met in totaal een budgetclaim van ruim € 7,7 miljard euro. Opvallend is het grote aandeel zonne-energie; met maar liefst 5.636 projecten. Ook het grote aantal projecten voor wind op land valt met 153 op. Dit schrijft minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.



Duurzame energieopwekking wordt door schaalvergroting en technische ontwikkelingen steeds efficiënter. In deze najaarsronde is dat goed te zien bij zonne-energie; de techniek wordt steeds goedkoper, waardoor er steeds minder subsidie nodig is. De SDE+ versnelt die ontwikkeling, wat past in de lijn van het Regeerakkoord, dat inzet op de meest kostenefficiënte oplossingen.



De SDE+-regeling werkt als een veiling en stimuleert aanvragers om projecten voor een zo laag mogelijke subsidie in te dienen, waarbij alle projecten en technologieën met elkaar concurreren. Dat lokt innovatie en kostenreductie uit; positief voor het klimaat én voor de energierekening van consumenten en bedrijven. Met name wind- en zonne-energie is de afgelopen jaren fors goedkoper geworden.



Met de SDE+ levert het kabinet een belangrijke bijdrage aan de doelstellingen voor hernieuwbare energie. De SDE+ is bedoeld voor onder meer windparken, zonneparken, biomassa-installaties, waterkrachtcentrales en geothermieprojecten die voor het onrendabele deel nog subsidie nodig hebben. Dat is nodig, omdat hernieuwbare energieopwekking nu vaak nog duurder is dan energie uit fossiele bronnen. Met de SDE+ biedt het kabinet de zekerheid die nodig is om langjarige investeringen in hernieuwbare energieprojecten aan te gaan. Voor deze najaarsronde is 6 miljard euro beschikbaar. Aanvragers die in deze ronde geen subsidiebeschikking krijgen, kunnen in een volgende ronde opnieuw meedoen.

Beeld: ©EZK / EZK

