Tweede Kamer stemt in met pakket Belastingplan 2019

De Tweede Kamer heeft donderdag ingestemd met het pakket Belastingplan 2019. Daarmee gaan de belastingtarieven vanaf volgend jaar omlaag en de heffingskortingen (belastingkortingen) omhoog, zodat werken lonender wordt.

Het kabinet neemt daarnaast maatregelen om belastingontwijking- en ontduiking tegen te gaan en die goed zijn voor het Nederlandse vestigingsklimaat. Wat vervuilender is voor het milieu wordt zwaarder belast: de belasting op aardgas gaat omhoog, die op elektriciteit omlaag.

Het gaat in totaal om 8 wetten en meer dan 60 maatregelen voor burgers en bedrijven. De plannen zijn definitief na behandeling in de Eerste Kamer op 11 december en stemmingen op 18 december.

Staatssecretaris Snel van Financiën: "Het merendeel van de fiscale plannen van dit kabinet zijn met dit pakket maatregelen straks vastgelegd in de wet. Dat betekent niet dat we de komende jaren stil gaan zitten: zo pakken we belastingontwijking verder aan en maken we werk van de invoering van een vliegbelasting. Ook denken we na over een verdere hervorming van het belastingstelsel."

De wetsvoorstellen zijn als gevolg van het debat met de Tweede Kamer op een paar punten aangepast. Zo zullen landen als een laagbelast land worden gezien als zij een belastingtarief hebben van minder dan 9 % (voorstel was 7%). Dit is van belang bij verschillende maatregelen om belastingontwijking- en ontduiking tegen te gaan. Daarnaast wordt asbestafval van daken die t/m 2024 moeten worden gesaneerd vrijgesteld van afvalstoffenbelasting.