Wetsvoorstel versterkt aanpak criminaliteit

Een wetsvoorstel van minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) is vandaag bij de Tweede Kamer ingediend met als doel de criminaliteit effectiever te bestrijden. Met het oog hierop verhoogt hij de maximumstraf van enkele delicten; ook gaat hij wraakporno steviger aanpakken. De maatregelen versterken de strafrechtelijke aanpak van veelvoorkomende criminaliteit en maken hogere straffen voor daders mogelijk. De minister geeft daarmee uitvoering aan het Regeerakkoord en toezeggingen aan de Kamer.

Beeld: ©Politie / Peter Monteny

Aanleiding voor de maatregelen zijn onder meer recente ontwikkelingen in de aard en de ernst van de georganiseerde misdaad, die de samenleving verder dreigen te ondermijnen. Ook de afkeuring en onrust die bepaalde (nieuwe) gedragingen veroorzaken spelen hierbij een belangrijke rol. Zo maken mensen zich online bijvoorbeeld steeds vaker schuldig aan ernstige inbreuken op het privéleven van anderen. Daarnaast vragen discriminatie en haat om meer aandacht.

Grapperhaus:

‘De grenzen tussen wat in Nederland wel en niet geoorloofd gedrag is, moeten helder zijn. Criminaliteit tast de rechtsstaat aan en leidt tot onveilige gevoelens. Daarom moet de overheid effectief kunnen reageren.’

Deelname criminele organisatie

De maximumstraf voor deelname aan een criminele organisatie gaat omhoog. Van zes naar tien jaar gevangenisstraf, als de organisatie zich schuldig maakt aan zeer ernstige misdrijven, zoals moord, ontvoering en handel in harddrugs. Liquidaties met zware wapens maken duidelijk hoe zeer de ernst van het geweld tussen criminelen toeneemt. Daarom wordt ook de handel in en het bezit van deze wapens zwaarder bestraft. Hiervoor gaat de gevangenisstraf naar maximaal acht jaar. Deze maatregelen zijn van belang voor de aanpak van ondermijning.

Misbruik seksueel beeldmateriaal

De minister stelt misbruik van seksueel beeldmateriaal apart strafbaar. Daders kunnen straks een gevangenisstraf tegemoet zien van maximaal twee jaar. De maatregel is bedoeld om (onder meer) wraakporno hard aan te pakken. Bij wraakporno gaat het om het openbaar maken van seksueel beeldmateriaal van iemand, met als doel die persoon te benadelen. Daarnaast is het zonder toestemming vervaardigen van seksueel beeldmateriaal strafbaar, zoals het stiekem op straat filmen onder een rok. Dat geldt ook voor het in bezit hebben van die beelden en het verspreiden ervan.

Aanzetten tot geweld, haat en discriminatie

Verder gaat het strafmaximum voor het aanzetten tot haat, discriminatie of geweld op grond van een discriminatoir motief omhoog van één naar twee jaar. De minister wil een duidelijke grens trekken bij dit soort uitlatingen die niet alleen bij slachtoffers gevoelens van onveiligheid veroorzaken, maar ook kunnen leiden tot tweespalt in de samenleving. Bovendien stijgt het aantal zaken en neemt de ernst van haatzaaien toe.

Kindermishandeling

Slachtoffers van kindermishandeling verkeren vaak in een kwetsbare positie, omdat zij zich moeilijk kunnen onttrekken aan de mishandeling. Daarom wordt de verjaringstermijn verlengd. Nu gaat die nog in op de dag nadat de mishandeling is gepleegd; straks wordt dat de dag nadat het slachtoffer 18 jaar is geworden. Dit voorkomt dat als het slachtoffer naar buiten treedt en aangifte wil doen, de mishandeling al verjaard is. Verder gaat de maximumstraf met een derde omhoog, als er sprake is van stelselmatige mishandeling. Dat geldt ook voor mishandeling door iemand die werkt in een zorginstelling, internaat, op scholen en in de buitenschoolse opvang.

Hinderen hulpverleners

Tot slot gaat de maximumstraf voor het hinderen van hulpverleners omhoog van één naar drie maanden. Het komt met regelmaat voor dat agenten, ambulancemedewerkers en brandweerlieden te maken krijgen met agressief gedrag van burgers. Nieuw is ook dat het voor de strafbaarheid straks niet meer uitmaakt waar het hinderen van hulpverleners gebeurt. Nu is dat nog beperkt tot de openbare weg.