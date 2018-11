Minister Hoekstra ontmoet Centeno, Le Maire en Scholz

Eurogroepvoorzitter Mário Centeno komt woensdag 21 november naar Den Haag voor een ontmoeting met minister van Financiën Wopke Hoekstra. De dag erna reist Hoekstra naar Berlijn en Parijs voor overleg met zijn Duitse en Franse collega’s; Olaf Scholz en Bruno Le Maire. Onderwerp van gesprek is het versterken van de eurozone, bijvoorbeeld via een grotere rol voor het noodfonds ESM. Ook wordt er gesproken over actuele thema’s.

Naast de ontmoetingen met Centeno, Scholz en Le Maire is er komende week (maandag 19 november) ook een Eurogroepvergadering met als centraal thema de toekomst van de eurozone centraal. Aansluitend aan die vergadering zal minister Hoekstra in Brussel ook uitgebreid spreken met de andere ministers van Financiën uit de Benelux; Johan Van Overtveldt (België) en Pierre Gramegna (Luxemburg).

Nederland pleit al langer voor een sterkere crisisstructuur voor Europa. Om dat te realiseren moet het Europese noodfonds (ESM) een grotere rol krijgen bij gewenste bezuinigingen en hervormingen van eurolanden die het fonds om geld vragen. Ook wil Nederland dat als een lidstaat in de problemen komt door een onhoudbare staatsschuld, eerst de obligatiehouders en beleggers de rekening van de herstructurering betalen, waardoor een eventueel beroep op het noodfonds wordt verkleind.

Minister Hoekstra sloot eerder dit jaar al een alliantie met acht landen. Naast Nederland ging het daarbij om Denemarken, Estland, Finland, Ierland, Letland, Litouwen en Zweden. Deze landen kwamen begin november, samen met Slowakije en Tsjechië, met een gezamenlijk voorstel voor het versterken van de eurozone. Hiermee kan in de toekomst snel en effectief worden gereageerd op een financieel-economische crisis.

Minister Hoekstra: “Bij dit soort fundamentele onderwerpen is het belangrijk de krachten te bundelen, zeker nu we door het aangekondigde vertrek van het Verenigd Koningrijk uit de Europese Unie een voor Nederland belangrijke partner verliezen. We hebben meerdere ijzers in het vuur. De Hanze-groep krijgt veel aandacht, maar uiteraard heb ik ook nauwe contacten met Duitsland, Frankrijk en de Benelux.”