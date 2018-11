Gemeenten Parkstad Limburg versterken bestuurskracht

De gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld en Voerendaal gaan hun samenwerking versterken. Na een verkenning die op korte termijn start moet in 2020 de herijkte samenwerking operationeel zijn. Dit gebeurt als onderdeel van de Regio Deal ‘Transformatie van de regio Parkstad Limburg’ en na de beëindigde herindelingsprocedure Heerlen-Landgraaf in december 2017. In een brief informeert minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vandaag de provincie Limburg en de betrokken gemeenten over de noodzakelijke versterking van de bestuurskracht in het gebied.

Beeld: BZK/Louis Meulstee

In de afgelopen maanden heeft het ministerie van BZK gesprekken gevoerd met de gemeenten en de provincie. De gemeenten onderschrijven de urgentie van versterking van de bestuurskracht, zoals eerder ook geconstateerd door de Raad van State. Voor een bestuurlijke herindeling in Parkstad Limburg is geen draagvlak en worden ook nut en noodzaak niet gezien. De minister geeft ruimte aan het initiatief dat de gemeenten zelf willen nemen om de intergemeentelijke samenwerking in het gebied te versterken.

Beeld: BZK/Louis Meulstee

Vrijdag maakte het kabinet bekend dat het voor de Regio Deal Transformatie Parkstad Limburg een maximale bijdrage van 40 miljoen euro uit de Regio Envelop beschikbaar stelt. Ook om deze Regio Deal goed uit te kunnen voeren is versterking van de bestuurs- en uitvoeringskracht noodzakelijk. Dat vraagt concrete stappen van de gemeenten. In haar brief vraagt de minister aan de gemeenten om kort na de zomer van 2019 een verkenning gereed te hebben naar de mogelijkheden voor herijkte samenwerking. Het gaat zowel om het realiseren van meer regionale uitvoeringskracht als verbreding van de samenwerking, in het bijzonder op de sociaal-economische opgaven in het gebied. Medio 2020 dient de hernieuwde intergemeentelijke samenwerking in Parkstad Limburg operationeel te zijn. Als onderdeel van de Regio Deal worden de afspraken voor versterking van de bestuurskracht in de komende periode uitgewerkt.