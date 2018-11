Meer duurzaam en slim transport tussen Nederland en Noordrijn-Westfalen

Nederland en de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen gaan meer samenwerken op het gebied van mobiliteit en verkeer. Doel is onder meer om de verkeersverbindingen tussen de Nederlandse havens en Noordrijn-Westfalen te verbeteren. Duurzaam en slim transport en het terugdringen van schadelijke uitstoot staan daarbij centraal. Minister Cora van Nieuwenhuizen en staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat, tekenden vandaag in Düsseldorf samen met hun Duitse ambtsgenoot hiervoor een intentieverklaring.

Grensoverschrijdende samenwerking

In die verklaring is onder meer afgesproken dat de knelpunten op belangrijke verkeersaders tussen Nederland en Noordrijn-Westfalen in kaart worden gebracht en aangepakt. Verder gaan de verkeerscentrales in Utrecht en Leverkusen intensiever samenwerken als het gaat om grensoverschrijdend verkeersbeheer. Ook gaan beide regeringen samen optrekken op het gebied van digitalisering en het gebruik van slimme technologieën rond mobiliteit. Daarnaast wordt er gewerkt aan een betere aansluiting van het regionale openbaar vervoer en het internationale treinverkeer tussen Nederland en Noordrijn-Westfalen.

Mobiliteit, transport en klimaat

Minister Van Nieuwenhuizen: 'Noordrijn-Westfalen en Nederland zijn economisch nauw met elkaar verbonden. We werken al samen op het gebied van mobiliteit en transport. Maar het kan altijd beter. De komende jaren gaan we de samenwerking verder uitbreiden. Goede transportverbindingen, bijvoorbeeld tussen onze zeehavens en de economische centra in Noordrijn-Westfalen, zijn belangrijk voor ons beiden.'

Staatssecretaris Van Veldhoven: 'Een goede buur is nu eenmaal beter dan een verre vriend. Het aanpakken van vraagstukken als klimaatproblematiek en duurzaamheid houdt niet op aan de grens, maar gaat vaak juist beter met een internationale invalshoek. En ook praktische zaken als bijvoorbeeld het aansluiten van elkaars regionaal vervoer of de kaartverkoop van internationale treinverbindingen zijn gebaat bij goede samenwerking met deze grote Duitse deelstaat.'

Regeringsdialoog

Een afvaardiging van de Nederlandse regering was vandaag te gast in Düsseldorf voor een zogenoemde regeringsdialoog, die voor de eerste keer plaatsvond. Er werd gesproken over het versterken en verdiepen van de strategische samenwerking op verschillende terreinen, zowel op nationaal niveau als in de grensregio. Het ondertekenen van de intentieverklaring over samenwerking op het gebied van mobiliteit en verkeer, was een van de onderdelen.