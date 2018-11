Begrotingsbehandeling Justitie en Veiligheid 2019

De Tweede Kamer debatteert 20 en 22 november over de begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid voor 2019. Deze begroting is onderdeel van de miljoenennota die het kabinet presenteerde op Prinsjesdag in september.

De miljoenennota is opgebouwd uit de begrotingen voor elk ministerie apart. Nadat de Tweede Kamer tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen debatteerde met de minister-president over die Rijksbegroting als geheel, volgen de begrotingsbehandelingen per ministerie.

Tijdens de begrotingsbehandeling kunnen Kamerleden aanvullende vragen stellen over het beleid van het kabinet en moties indienen. Donderdag antwoorden de ministers en de staatssecretaris op de gestelde vragen en wordt er weer gedebatteerd.

De begrotingsbehandeling wordt afgesloten met het aannemen van een begrotingswet waarmee de financiële plannen voor 2019 officieel vastliggen. Als alle deelbegrotingen van de ministeries behandeld zijn, wordt de Rijksbegroting als geheel aangenomen door middel van een slotwet.

Lees meer over de totale miljoenennota

Lees meer over de begroting van Justitie en Veiligheid.