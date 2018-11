Blokhuis neemt maatregelen om daling vaccinatiegraad te keren

Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) wil de dalende vaccinatiegraad keren om Nederlanders beter te beschermen tegen de uitbraak van ernstige infectieziekten Hij start een zogenaamde vaccinatiealliantie waarin alle betrokken partijen (ouders, artsen, verpleegkundigen, deskundigen, etc.) hun krachten bundelen om het belang van vaccinaties op allerlei manieren duidelijker en zichtbaarder te maken. Aan onjuiste informatie over vaccinaties zal – bijvoorbeeld op sociale media - actief weerwoord worden geboden. Ouders worden actief benaderd als ze niet willen deelnemen aan het Rijksvaccinatieprogramma. Ook komen er meer mogelijkheden om vaccinaties in te halen.

Vaccinatiealliantie

Blokhuis: “Verreweg de meeste ouders kiezen er gelukkig voor om hun kinderen te laten vaccineren. Maar er is ook een groeiende groep ouders die niet meedoet. Ik neem de zorgen die bij hen leven heel serieus en wil er alles aan doen om hen te voorzien van goede, betrouwbare informatie. Vaccinaties zijn niet alleen belangrijk voor een individu maar juist ook voor de hele samenleving. Dat wil ik actief uitdragen met de iedereen die bij de vaccinatiealliantie betrokken is. Uitgangspunt is en blijft vrijwilligheid. Elke ouder beslist zelf maar wel op basis van betrouwbare informatie.”

Extra oproep voor 16- en 17-jarigen zonder vaccinatie

Jongeren (16-17 jaar) die niet (volledig) zijn gevaccineerd krijgen vanaf volgend jaar een extra oproep om dat alsnog gratis in te halen. Staatssecretaris Blokhuis gaat samen met RIVM en GGD bekijken in hoeverre er behoefte is om deze extra vaccinatiemogelijkheid ook aan iedereen/andere leeftijdsgroepen van 18 jaar en ouder aan te bieden.

Gesprekken met alle ouders die niet deelnemen

Blokhuis wil dat de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) in gesprek gaat met alle ouders die hun kind niet aan het Rijksvaccinatieprogramma laten deelnemen. Professionals die specifiek getraind zijn in het voeren van dit soort gesprekken gaan ouders daarvoor actief benaderen. Het gesprek moet zich enerzijds richten op de redenen waarom ouders ervoor kiezen hun kinderen niet te laten vaccineren. Anderzijds biedt het ook een gelegenheid om ouders van objectieve, wetenschappelijke informatie over het Rijksvaccinatieprogramma te voorzien. Dit gebeurt met alle respect voor de keuzevrijheid van de ouders. Uiteindelijk kiezen zij zelf of ze hun kinderen toch mee willen laten doen.

Onjuiste informatie krijgt actief weerwoord

De betrouwbaarheid van de beschikbare informatie over het Rijksvaccinatieprogramma speelt een sleutelrol. Onderzoek, voorlichting en communicatie over vaccinaties moeten dan ook beter vindbaar, toegankelijk en begrijpelijk zijn. Professionals moeten goed voorbereid zijn op het voeren van gesprekken hierover. Bovendien leiden onjuiste informatie en misvattingen over vaccinaties tot onzekerheid bij ouders en onnodige gezondheidsschade bij kinderen. Daarom gaat een speciaal team van onafhankelijke experts aan de slag om actief weerwoord te bieden aan onjuiste informatie, onder andere op sociale media. Daarnaast onderzoekt staatssecretaris Blokhuis of het mogelijk en wenselijk is om rol van de Inspectie voor de Gezondheidzorg en Jeugd op dit punt uit te breiden.

Kinderdagverblijven

Afgelopen zomer kondigde staatssecretaris Blokhuis samen met staatssecretaris van Sociale Zaken Tamara Van Ark aan een onderzoek in te stellen naar mogelijke oplossingsrichtingen om de zorgen te doen afnemen over de veiligheid van de kinderopvang in relatie tot de dalende vaccinatiegraad. De uitkomsten van dat onderzoek worden medio 2019 verwacht.

Blokhuis laat ook een onderzoek uitvoeren naar de haalbaarheid en wenselijkheid van een verplichte griepvaccinatie onder zorgpersoneel.