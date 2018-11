Eenvoudiger aan het werk met een arbeidsbeperking

'Heb je een arbeidsbeperking en ga je een dag extra werken, dan moet je ook meer loon overhouden. Heb je als werkgever drie mensen met een arbeidsbeperking in dienst, dan moet de subsidie voor alle drie op dezelfde dag binnen komen. Zet je na een psychische inzinking de stap naar werk en het gaat toch niet, dan moet je terug kunnen vallen op je oude uitkering', meent staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Met een reeks maatregelen en extra investeringen in een breed offensief doet zij voorstellen om problemen aan te pakken die nu spelen bij werk voor mensen met een arbeidsbeperking die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen. Het gaat om zowel de Wajong, de banenafspraak als beschut werk. Vandaag stuurde zij haar offensief naar de Tweede Kamer en ging het wetsvoorstel Wajong in internetconsultatie. Het kabinet zet daarmee samen met werkgevers, gemeenten en uitvoerders op vier punten stappen voor verbeteringen bij werken met een arbeidsbeperking:

Regels worden eenvoudiger voor werkgevers en werkzoekenden

(meer) Werken wordt aantrekkelijker

Werkgevers en werkzoekenden kunnen elkaar makkelijker vinden

Duurzaam werk wordt gestimuleerd

“Werk is om veel redenen belangrijk. Mensen vertellen mij dat ze het fijn vinden dat ze nodig zijn. Ze worden uitgedaagd, hebben collega’s en een eigen inkomen. Gelukkig komen er steeds meer mensen aan het werk, maar er zijn nog obstakels”, zegt Van Ark. Zij heeft het afgelopen jaar bij werkgevers, mensen met een arbeidsbeperking, gemeenten en UWV en belangenbehartigers gezien wat er knelt en wat mogelijke oplossingen zijn.

Ik heb maar één doel, zorgen dat meer mensen met een arbeidsbeperking voor een eerlijk loon kunnen werken en aan het werk kunnen blijven. Ik vind het daarom belangrijk dat de afgesproken 125.000 banen er komen voor deze mensen. Staatssecretaris Tamara van Ark

De groep mensen met een arbeidsbeperking is divers. Veel mensen met een beperking kunnen zonder hulp minimumloon of meer verdienen. Voor wie dat niet kan, is er ondersteuning zoals loonkostensubsidie, jobcoaches, een no riskpolis en aanvullende uitkeringen. Dit om te zorgen dat werkgevers ook mensen die niet zelfstandig minimumloon kunnen verdienen aannemen en zij kunnen laten zien dat ze ook op de werkvloer waardevol zijn. Dat gaat steeds beter, maar nog niet altijd soepel. Werkgevers hebben soms met verschillende formulieren en regels te maken als ze mensen uit verschillende gemeenten in dienst hebben. Ook kan het nu zijn dat iemand die meer uren gaat werken, niet meer geld gaat verdienen. Werkgevers en werknemers weten elkaar nog niet altijd goed te vinden. En mensen verliezen soms het recht op hun oude uitkering als ze gaan werken, waardoor het onveilig voelt om de uitkering te verlaten. Dat moet dus beter.

“De verbeteringen in dit brede offensief komen uit de praktijk”, zegt Van Ark. “Ik merkte het afgelopen jaar dat iedereen achter het doel staat om te zorgen dat meer mensen met een arbeidsbeperking gaan werken en dat werk loont.” Over hoe dat het beste kan, hebben de gesprekpartners op onderdelen verschillende inzichten. Van Ark: “De ideeën over oplossingen lopen soms uiteen, maar het breed offensief is er wel voor iedereen. En de uitwerking doen we met iedereen. Stap voor stap.”

Met een deel van de verbeteringen zijn werkgevers en gemeenten al aan de slag. Tegelijk met deze brief gaat het wetsvoorstel vereenvoudiging Wajong open voor internetconsultatie zodat die veranderingen snel in de Kamer worden besproken. Ook bereidt de staatssecretaris wijzigingen van wet- en regelgeving voor en komen er werkgroepen met een strakke termijn om een aantal voorstellen de komende maanden uit te werken.