Minister-president op politieke- en handelsmissie naar Colombia en naar G20 in Argentinië

Minister-president Rutte en minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zijn tussen 28 november en 1 december 2018 in Colombia voor een officieel bezoek en een handelsmissie. Ook minister Martina van Economische Ontwikkeling van Curaçao en minister Ruiz-Maduro van Financiën, Economische Zaken en Cultuur van Aruba nemen deel aan de missie.

Minister-president Rutte is in Colombia op 28 en 29 november. Op donderdag wordt de minister-president door president Duque ontvangen op het Palacio de Nariño in Bogotá voor een bilateraal gesprek, gevolgd door een bijeenkomst met een bredere delegatie waarbij ook de ministers en een afvaardiging van de Colombiaanse regering aanwezig zijn. Het programma op het presidentieel paleis wordt afgesloten met een gezamenlijke lunch, aangeboden door president Duque, waar ook vertegenwoordigers van het Nederlandse en Colombiaanse bedrijfsleven bij zijn.

Naast het officiële deel, bestaat het programma van de minister-president uit een bezoek aan het project van het Nederlandse Kadaster en het Colombiaanse Nationaal Landagentschap (ANT) in de regio Urabá, gericht op landregistratie en verstrekking van landtitels aan kleine boeren. De minister-president neemt in Urabá ook deel aan een rondetafelgesprek met lokale leiders en mensenrechtenverdedigers over de uitvoering van het vredesakkoord met FARC en de mensenrechtensituatie. In Bogotá neemt minister-president Rutte deel aan een diner van de handelsmissie en conferenties over watermanagement en landbouw. Daarnaast bezoekt de minister-president BiciGo, de eerste fietsbeurs in Colombia, en is hij te gast op de Nationale Universiteit waar hij in gesprek gaat met studenten.

Minister Schouten is in Colombia van 28 november tot en met 1 december en neemt daar onder meer deel aan een bijeenkomst van het Sustainable Trade Platform, aan de landbouwconferentie 'Feeding the Cities' en aan rondetafelgesprekken over duurzame palmolie en kringlooplandbouw. In Colombia voert minister Schouten ook een bilateraal gesprek met de Colombiaanse minister van Landbouw. Op vrijdag 30 november is minister Schouten in Huila, waar zij langsgaat bij duurzame koffietelers en cacaoboeren. Diezelfde dag staat een ontmoeting met 'Las Rosas' op het programma, een coöperatie van vrouwen waar koffie wordt geproduceerd en waar wordt gewerkt aan vrouwenemancipatie in de regio.

Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW, is zakelijk leider voor deze handelsmissie waaraan ongeveer 110 bedrijven deelnemen uit de sectoren agribusiness & tuinbouw, life sciences & health, water & logistiek en fietsmobiliteit.

Aansluitend aan het officiële bezoek aan Colombia, reist minister-president Rutte door naar Buenos Aires, Argentinië, waar hij op vrijdag 30 november en zaterdag 1 december samen met minister Hoekstra van Financiën Nederland vertegenwoordigt bij de G20. Nederland neemt deel aan deze top op uitnodiging van huidig G20-voorzitter Argentinië.