Stevige aanpak asociaal rijgedrag

Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) wil de verkeersveiligheid verbeteren door gevaarlijk rijgedrag strenger aan te pakken. Een wetsvoorstel met deze strekking is bij de Tweede Kamer ingediend.

Zo gaat de maximale straf voor gevaarlijk rijden van 2 naar 6 maanden gevangenisstraf, ook in zaken zonder letsel of schade. Dit is nodig om automobilisten steviger aan te pakken die – bijvoorbeeld door onverantwoorde inhaalacties – een gevaar op de weg veroorzaken.

Ook zeer gevaarlijk rijgedrag waarbij automobilisten onaanvaardbare risico’s nemen zonder acht te slaan op de veiligheid van anderen, wordt harder aangepakt. Bijvoorbeeld bij dollemansritten waarbij iemand opzettelijk door rood licht rijdt, de maximumsnelheid volstrekt negeert en tegen de verkeersrichting inrijdt. Ook als er - door toeval of geluk geen slachtoffers vallen, maar het rijgedrag andere weggebruikers wel ernstig in gevaar heeft gebracht, is dit rijgedrag onacceptabel. Het gaat hier om bestuurders die zich nergens wat van aantrekken en bewust allerlei verkeersregels aan hun laars lappen.

Op dit moment biedt de wet onvoldoende mogelijkheden om tegen dit soort verkeersgedrag streng genoeg op te treden. Straks is een gevangenisstraf van maximaal twee jaar mogelijk. Onder deze nieuwe strafbepaling valt ook het vasthouden van een mobiele telefoon achter het stuur. Met dit wetsvoorstel laat de minister zien dat hij automobilisten zeer gevaarlijk en onverantwoord rijgedrag zwaar aanrekent – ook als zij geen ongeluk veroorzaken.

Veroorzaken ze wél een ongeval, dan is een veroordeling voor roekeloos rijden mogelijk, met een gevangenisstraf tot maximaal 6 jaar. Met dit wetvoorstel wordt beter invulling gegeven aan het begrip roekeloosheid in de wet. Hiermee verruimt Grapperhaus de mogelijkheden om automobilisten te vervolgen voor roekeloos rijden. Het gaat dan niet langer alleen om snelheidswedstijden, maar bijvoorbeeld ook om een bestuurder die zonder rekening te houden met andere weggebruikers al bellend rood licht negeert, veel te hard over een kruising rijdt en een ongeval veroorzaakt met dodelijke afloop of zwaar letsel.

Het wetsvoorstel zorgt er ook voor dat de strafmaat voor iemand die slachtoffers maakt bij zeer gevaarlijk rijgedrag en iemand die met hetzelfde gedrag door een gelukkig toeval niemand letsel toebrengt, kleiner wordt. Dat verschil is nu te groot,

aldus de minister.

Tenslotte staat in het wetsvoorstel dat de strafmaxima voor verkeersdelicten als rijden onder invloed, doorrijden na een ongeval en rijden zonder (geldig) rijbewijs omhoog gaan van 3 maanden gevangenisstraf naar 1 jaar. Dit werkt door in de straffen voor recidive. Als iemand zich binnen 5 jaar weer schuldig maakt aan rijden onder invloed kan de straf met een derde omhoog.