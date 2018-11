Strengere eisen rondom afgifte rulings

Er komen strengere eisen rondom de afgifte van rulings met een internationaal karakter. Ook gaat de Belastingdienst voortaan per ruling een geanonimiseerde samenvatting publiceren. Dit schrijft staatssecretaris van Financiën donderdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Het doel is de maatregelen 1 juli 2019 in te laten gaan. De maatregelen betekenen dat brievenbusmaatschappijen die zich alleen om fiscale redenen in Nederland vestigen en verder geen toegevoegde waarde hebben aan de Nederlandse economie, voortaan geen ruling meer krijgen van de Belastingdienst.

Staatssecretaris Snel: "Veel mensen hebben het idee dat de afgifte van rulings gepaard gaat met schimmige praktijken. Maar met een ruling krijgen bedrijven niets meer of minder dan vooraf duidelijkheid over de wijze van belastingheffing op basis van de wet. Om te voorkomen dat Nederland wordt gebruikt voor doorstroom naar belastingparadijzen passen we de wet de komende jaren flink aan. Daar bovenop maken we nu de regels hoe we rulings afgeven strenger en maken dit ook transparant voor iedereen.”

Motief ruling

Er zal voortaan scherper worden gekeken naar het doel van de aanvraag van de ruling. Als het motief alleen is om Nederlandse óf buitenlandse belasting te besparen, zal geen ruling meer worden afgegeven. Dat geldt ook voor rulings over transacties met bedrijven die gevestigd zijn in laagbelastende landen of op de zwarte lijst staan van de Europese Unie. Laagbelastende landen zijn landen die een belastingtarief hebben van lager dan 9%.

Bij de aanvraag van een ruling worden ook strengere eisen gesteld aan de fysieke aanwezigheid in Nederland van een bedrijf. Bijvoorbeeld of er wel voldoende mensen werken in verhouding tot de totale omvang van een bedrijf, of de activiteiten die het bedrijf in Nederland uitvoert. Ook moeten de kosten die worden gemaakt in verhouding staan tot wat het bedrijf in Nederland doet. Het soort werk moet bovendien passen bij de geldstromen die er in een bedrijf omgaan. Bijvoorbeeld een distributiecentrum met 100 mensen in dienst; het is niet logisch dat deze mensen zich bezig zouden houden met het beheren van miljarden aan leningen.

Transparanter

De rulingpraktijk wordt daarnaast transparanter. De Belastingdienst gaat van elke internationale ruling die wordt afgegeven een geanonimiseerde samenvatting publiceren direct na afgifte van de ruling en brengt daarnaast ook ieder jaar een jaarverslag uit. En onafhankelijke experts blijven jaarlijks onderzoeken of de rulings wel zijn afgegeven binnen de wet én volgens de regels.

Eén team

Alle rulings met internationaal karakter die worden aangevraagd zullen voortaan langs één centraal team gaan voordat ze worden afgegeven. Dat is nu alleen nog zo bij een bepaald type rulings. Ook zal voortaan voor alle internationale rulings een looptijd van maximaal vijf jaar gelden; alleen in uitzonderlijke gevallen kan dit worden verlengd tot tien jaar.

Begin dit jaar is door het ministerie van Financiën onderzoek gedaan naar de afgifte van bijna 4500 rulings met internationaal karakter, waaruit bleek dat de interne procedures in een aantal gevallen niet goed waren gevolgd . Dit was de aanleiding om de rulingpraktijk te herzien.