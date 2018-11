Benoemingen Hoofdofficier van Justitie Sint Maarten en leden Gemeenschappelijk Hof van Justitie

Mevrouw mr. M.A.W. (Mirjam) Mol wordt Hoofdofficier van Justitie op Sint Maarten. Mevrouw mr. D.J. (Darcy) Jansen wordt lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie met als standplaats Aruba en de heer mr. P.J.J. (Pieterjan) Vonk wordt plaatsvervangend lid van dit Hof. De Rijksministerraad heeft ingestemd met de voordrachten op voorstel van minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en minister Dekker voor Rechtsbescherming. Alle benoemingen gaan in op 1 januari 2019.

Mevrouw Mol werkt nu als Coördinerend Recherche Officier voor Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba en als teamleider Team Bestrijding Ondermijning. Mevrouw Jansen is rechter in opleiding bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. Zij heeft diverse juridische functies vervuld. De heer Vonk is vicepresident bij het gerechtshof te Den Haag.