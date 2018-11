Honderden miljoenen voor doorfietsend Nederland

Provincies, vervoersregio’s en gemeenten investeren op korte termijn samen met staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) 345 miljoen euro in extra snelle fietsroutes en meer plekken om je fiets na de rit neer te zetten.

Dat schrijft Van Veldhoven donderdag aan de Tweede Kamer. Afgelopen juni maakte de staatssecretaris bekend 100 miljoen euro uit te trekken om bij regionale fietsprojecten een versnelling op te schakelen. Van Veldhoven wil samen met provincies en gemeenten nog deze kabinetsperiode 200.000 mensen extra op de fiets naar het werk krijgen.

‘Geheim wapen tegen drukte’

Van Veldhoven: “De fiets is Nederlands geheime wapen tegen drukte op de weg. Hij is snel, schoon en gezond. We staan met recht bekend als het fietsland bij uitstek en met deze samenwerking en dit geld zetten we daar met z’n allen nog een paar tandjes bij.”



Gedeputeerde Henk Brink, ambassadeur ‘snelfietsroutes’: “Sinds provincies zijn gestart met de aanleg van snelfietsroutes, in 2006, is al bijna 500 kilometer aan aantrekkelijke fietsroutes gerealiseerd. Als het aan de decentrale overheden ligt komt daar de komende jaren in ieder geval nog minstens 600 kilometer bij, met een ambitie voor nog eens 400 kilometer na 2021. Daar kunnen we de bijdrage van de staatssecretaris goed bij gebruiken. Ook maken we bestaande fietsroutes aantrekkelijker, breder en sneller, zodat mensen de fiets in plaats van de auto kunnen kiezen. Zo investeren we óók in verduurzaming van het woon-werk verkeer en in de bereikbaarheid van stedelijke regio’s in de toekomst.”

15 doortraproutes

Om snel door te fietsen worden 15 fietsroutes aangepast of nieuw aangelegd. Hier kunnen fietsers op termijn soepel bij kruisingen, stoplichten of andere obstakels op grote afstanden doortrappen. Deze zogenaamde snelfietsroutes zijn doorgaans ook breder en sneller dan normale fietspaden. Het geld komt onder meer ten goede aan de routes Breda – Tilburg, Amersfoort – Utrecht en Assen – Groningen.

25.000 extra plekken om je fiets te stallen

Het is frustrerend als je aan het einde van de rit je fiets niet kwijt kunt en je trein mist door het zoeken van een plekje. Daarom komen er 4 hagelnieuwe fietsstallingen bij station Amsterdam Centraal (IJ-zijde, 4000 plekken), station Amsterdam Bijlmer Arena (1850) station Heerlen (1000) en station Rotterdam Alexander (ook 1000 plekken). Met de uitbreiding van 53 bestaande stallingen komen er in totaal zo’n 25.000 plekken bij.

Gedeputeerde Floor Vermeulen, ambassadeur fietsvoorzieningen: “Naast de investeringen in onder andere wegen, vaarwegen, fietspaden en ov, proberen we de combinatie van fiets en OV zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Met name voor forensen kan dit een aantrekkelijk alternatief zijn. Dan moeten de faciliteiten wel in orde zijn, je moet bijvoorbeeld makkelijk je fiets kunnen stallen. In Zuid-Holland worden er momenteel zo’n 4.000 nieuwe fietsparkeerplekken gerealiseerd. Met de financiële impuls van de staatssecretaris kunnen we, samen met de vervoerregio’s en gemeenten, 2.400 nieuwe fietsparkeerplekken realiseren en doen we onderzoek naar nog eens 7.500 extra plekken in Dordrecht en Leiden.”

Werkgeversaanpak fiets

Van Veldhoven is de eerste bewindspersoon die vol inzet op de fiets. Samen met 11 werkgevers wil zij meer mensen op de fiets naar het werk laten gaan. Een van die 11 is het Universitair Medisch Centrum Groningen. Dat maakte onlangs bekend dat de acht universitaire ziekenhuizen in Nederland binnen drie jaar 10 procent van hun medewerkers uit de auto op de fiets naar het werk willen hebben. Op dit moment komen ongeveer 30.000 medewerkers van deze ziekenhuizen met de auto naar het werk.

Nationale fietsagenda 2.0

Dit voorjaar wil Van Veldhoven van start met de Nationale Fietsagenda 2.0, waarin een lopende en nieuwe afspraken worden gecombineerd. Doel is om in te zetten op 20 procent meer fietskilometers, en op onze ambitie om 200.000 werknemers extra op de fiets te krijgen.





Nederland fietsland

Ruim een kwart van alle verplaatsingen die Nederlanders maken gaat per fiets. In 2016 hebben we met z'n allen 15,5 miljard fietskilometers afgelegd. Van alle fietskilometers is ruim een derde als vrije tijd en een kwart voor werk. In Nederland is meer dan de helft van de autoritten korter dan 7,5 kilometer en van alle werknemers woont meer dan de helft binnen 15 kilometer van het werk. Deze mensen wil Van Veldhoven samen met de provincies, regio’s en gemeenten op de fiets zien te krijgen.