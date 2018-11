Nieuwe burgemeester in Best

De heer J.G.M.T. Ubachs (Hans) is benoemd tot burgemeester van de gemeente Best. De benoeming gaat in op 11 december 2018.

Beeld: BZK/Jurgen Huiskes

De heer Ubachs (57 jaar) is lid van D66. Hij is op dit moment waarnemend burgemeester van de gemeente Best.

De heer Ubachs volgt de heer drs. A.G.T. van Aert (PvdA) op.