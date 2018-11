Nieuwe burgemeester in Westerwolde

De heer J.W. Velema (Jaap) is benoemd tot burgemeester van de gemeente Westerwolde. De benoeming gaat in op 19 december 2018.

Beeld: BZK/Jurgen Huiskes

De heer Velema (55 jaar) is lid van D66. Hij is op dit moment wethouder in de gemeente Veendam.

Op dit moment is de heer mr. L.J. Klaassen (CDA) waarnemend burgemeester van de gemeente Westerwolde.

De gemeente Westerwolde is per 1 januari 2018 ontstaan door samenvoeging van de gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde.