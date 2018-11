Blokhuis: 1,25 miljoen euro voor educatie Tweede Wereldoorlog

Staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft 1,25 miljoen euro beschikbaar gesteld voor educatieprojecten over de Tweede Wereldoorlog. In 2019 en 2020 vieren we dat Nederland 75 jaar is bevrijd, eerst het zuidelijke deel in 1944 en daarna de rest van Nederland en Nederlands-Indië in 1945. Dit lustrumjaar wordt de bevrijding nog groter gevierd dan anders en wordt er extra nadruk gelegd op het herinneren van de oorlog. De 1,25 miljoen euro komt boven op de 3,5 miljoen voor onder meer het Nationaal Comité, de Pleisterplaats Sophiahof voor de Indische en Molukse gemeente en de stichting 75 jaar vrijheid en 3 miljoen euro voor de herinneringscentra in Kamp Vught, Kamp Amersfoort en Westerbork.

“Dat we hier in Nederland zo lang in vrede leven is een enorm voorrecht waar we uitgebreid bij stil moeten staan”, zegt staatssecretaris Blokhuis. “Vrede is voor ons heel normaal, maar we vergeten soms dat dat helemaal niet zo vanzelfsprekend is. Het verhaal van de Tweede Wereldoorlog is een krachtig middel om discriminatie en uitsluiting, antisemitisme en andere vormen van haat te leren herkennen. Met de educatieprojecten kunnen we het verhaal van de Tweede Wereldoorlog vertellen. Ook op nieuwe manieren en aan mensen die niet zo vaak bij dat deel van de geschiedenis stilstaan zoals scholieren of nieuwe Nederlanders. Zodat we allemaal de vrede van nu waarderen en lessen kunnen trekken uit het verleden.”

Staatssecretaris Blokhuis maakte bekend dat er extra geld komt voor educatieprojecten bij de officiële aftrap van ‘75 jaar vrijheid’. Daar werden de plannen voor de herdenking en de viering gepresenteerd. Aanwezig waren lokale comités 4-5 mei, landelijke maatschappelijke organisaties zoals het vFonds en gemeenten en provincies.