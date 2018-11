Peter Spijkerman benoemd tot directeur Nationaal Coördinator Groningen

De heer mr. drs. P.A. (Peter) Spijkerman wordt per 1 december 2018 benoemd tot directeur Nationaal Coördinator Groningen (NCG). De NCG is een samenwerkingsverband van het Rijk, de provincie Groningen en de gemeenten in het aardbevingsgebied. De heer Spijkerman gaat als nieuwe directeur leiding geven aan de uitvoering van de versterkingsoperatie.

De benoeming van de heer Spijkerman is tot stand gekomen na een gezamenlijke selectieprocedure van het Rijk en de regio. Spijkerman: “Een enorme uitdagende functie staat mij te wachten. En dat zit vooral in het werken voor twaalf verschillende opdrachtgevers, die verschillende belangen hebben maar uiteindelijk ook éénzelfde belang.”

De heer Spijkerman is sinds 2010 werkzaam als directeur-hoofdinspecteur bij het Agentschap Telecom, een uitvoerings- en toezicht organisatie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Daarvoor was hij onder meer directeur bij Agentschap NL en SenterNovem. De heer Spijkerman studeerde Juridische Bestuurswetenschappen en Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit in Groningen.