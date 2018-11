Benoeming directeur-generaal bij Defensie

Mr. J.C.S. (Joep) Wijnands wordt directeur-generaal van het directoraat-generaal Beleid i.o. bij het ministerie van Defensie. De ministerraad heeft op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten hem voor te dragen voor benoeming. De benoeming gaat in op 1 januari 2019.

Joep Wijnands is sinds augustus 2015 ambassadeur in Rome. Bij Buitenlandse Zaken vervulde hij eerder onder andere de functies van directeur Veiligheidsbeleid en plaatsvervangend directeur Politieke Zaken, en was hij ambassadeur in Vilnius. Ook was hij Civiel Vertegenwoordiger bij de Nederlandse missie in Uruzgan, Afghanistan. Joep Wijnands studeerde rechten in Leiden.

De benoeming van de heer Wijnands is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.